MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şampiyonların katılımıyla ilk takım oyunu kıran kırana geçti. Tahsin ve Eren kaptanlığında ilk oyunda yarışmacıların karşısına ''Kore mutfağı'' çıktı. Menüde yedi yemek yer aldı ve her biri meşhur Aramsol usta tarafından yapıldı.

Kazanan açık ara kırmızı takım oldu ve mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda performans sergiledi. Mavi takım karşısına dokunulmazlıkta klasik yemeklerden kuru fasulye ve pilav çıktı.

Tabakları başarılı bulunan Sergen, Tahsin, Barbaros, Metin ve Tanya öne çıktı. Tanya ile Tahsin son ikiye kaldı, bireysel dokunulmazlık kaptan Tahsin'e gitti.