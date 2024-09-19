MasterChef'te kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda eşitlik bozuldu. Hafta boyunca iki kez karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyunlarında birer galibiyet aldı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Yudum ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 19 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...