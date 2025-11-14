Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 14 Kasım Cuma akşamı kestane yemekleri teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 14 Kasım Cuma dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 14.11.2025 - 18:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:34
        • 1

          MasterChef'te takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de kestane teması gündeme geldi. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 14 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayları ise Ayten ve Barış oldu

        • 6

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Ayten (Kaptan)

          Sezer

          Gizem

          Özkan

          Ayla

          Barış

          KIRMIZI TAKIM:

          Sümeyye (Kaptan)

          Furkan

          Çağatay

          Hakan

          Eylül

          Mert

          Murat Can

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Onur oldu.

