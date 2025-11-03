MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Furkan, mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Eylül seçildi. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...