        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan dünyanın dört bir tarafından kahvaltı yemekleri yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 3 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 3 Kasım Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 03.11.2025 - 21:07 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:07
        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Furkan, mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Eylül seçildi. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Furkan (Takım Kaptanı)

          Gizem

          Sümeyye

          Hakan

          Mert

          Murat Can

          Onur

          Çağlar

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Çağatay

          Ayla

          Sezer

          Ayten

          Barış

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

          Görseller: TV8

