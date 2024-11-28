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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Dokunulmazlık gecesi! MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef yarışmacıları 28 Kasım akşamı dolma konsepti ile yarışıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan şalgam dolması, kuru dolma, enginar dolması, kaburga dolması ve daha birçok çeşitte dolmalar yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 28 Kasım Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 28 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 19:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:08
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İskenderun yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (28 KASIM)

          MasterChef'te yeni dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (27 KASIM)

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'seçtiği ürünle bir tatlı bir tuzlu yemek' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Eleme adayı takım oylaması sonucunda Şirin oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          MAVİ TAKIM

          Beyza (Takım Kaptanı)

          Emre

          Kerem

          Alper

          Onur

        • 7

          KIRMIZI TAKIM

          Şirin (Takım Kaptanı)

          Eda

          Semih

          Erim

          Kaan

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?

          MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.

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