08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef'de dün akşam kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te heyecan her geçen gün daha da artıyor. Geçen 2 akşamda belirlenen 4 eleme adayı için bu akşam eleme gecesi yapıldı. MasterChef'de jüri üyelerinin ortak oyları ile yarışamdan elenen isim belli oldu. İşte 7 Kasım MasterChef elenen isim ve son bölümde yaşanan büyük gerilim...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELİRLENİRKEN BÜYÜK GERİLİM
Dün bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme adayı olarak EDA'yı seçti. Eda 6. kez eleme potasına girerek en çok potaya giren yarışmacı oldu. Batuhan'ın Eda'yı seçmesi ikili arasında büyük bir gerilim yarattı. Kırmızı takımın kendi içerisinde yaptığı oylamada Rıfat ve Güzide 4 oyla eşit kaldı. Eşitlik olduğu için takım kaptanı olan Eda kendisine de rakip olacak yarışmacıyı eleme adayı olarak belirledi. Eda, eleme potasına GÜZİDE'yi soktu.
Salı günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, dokunulmazlığı kaybetmelerinde en büyük etkili olan yemeğin kuzu olduğunu hatırlatarak, yemeği yapan MUSTAFA'yı eleme potasına soktu. Mavi takım birbirinin adını yazıp eleme potasına koyarken, Mustafa, Suna ve Yasin'in birbirlerinin adını yazması büyük ittifakın bozulduğunu gösterdi. Kıvanç ile Suna arasındaki gerilim de has safhaya ulaştı. Oylamada Suna ve Yasin arasında 4 oyluk beraberlik oluştu. Beraberlik durumunda takımın kaptanı olan Cemre, eleme potasına girecek adayı seçti. Cemre, SUNA'yı ikinci eleme adayı olarak potaya soktu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu akşam eleme yemeği için Somer Şef'in tabağı yapıldı. Eda, Güzide, Mustafa ve Suna en iyi tabağı çıkarmak için tüm hünerlerini gösterdi. Yemekte Mustafa geride kalınca Suna, Mustafa'ya taktiklerle yardımcı oldu. Şefler yaptıkları tadımların ardından en iyi iki tabağı belirledi. İlk olarak Suna ikinci olarak da Güzide en iyi tabakları çıkardı.
Mustafa ve Eda arasında tercih yapan şefler, bir yarışmacının vedasını bir yarışmacının ise MasterChef hayallerinin devam ettiğini açıkladı. Ve Eda MasterChef'e veda eden isim oldu.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dün akşam yarışmacılar MasterClass ödülünü kazanmak için en iyi kebabı hazırlamaya çalıştılar.
MasterChef'te 4 bin lira ödüllü MasterClass oyununun kazanan isim belli oldu. Kebabı en iyi yapan yarışmacı CEMRE oldu.
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