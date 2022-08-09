MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Ana kadroya girecek yarışmacıyı belirlemek için ilk turda yarışmacılar risotto yaparken, daha sonra bol cevizli bir yemek yapmaları istendi. Bunun sonucunda başarılı olan yarışmacı Büşra oldu.

Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta.