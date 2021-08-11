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MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burcu Önal hakkında

TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadroya giren 8. isim olan Burcu Önal ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

11.08.2021 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burcu Önal hakkında

Masterchef Burcu kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başaran Burcu hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Burcu'nun hayatı hakkında bilgiler...

BURCU ÖNAL KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi.

15 sene Asya’da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

2020’de MasterChef’in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu.

Giydiği Uzak Doğu kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmiş olan yarışmacı üçlü eleme turunda sufle yaparken Walison’a yardım ederek elenmişti.

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