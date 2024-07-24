Masterchef analı kızlı tarifi: Analı kızlı yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Bu akşam Masterchef mutfağında Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinden biri olan "analı kızlı" yemeğiyle yarışmacılar yeteneklerini sergileyecek. Kökeni Gaziantep'e dayanan bu geleneksel yemek, bulgur ve etin muhteşem uyumunu sunuyor. Hem göz hem de damak ziyafeti sunan analı kızlı, sofralarınıza zenginlik katacak. İşte detaylar...
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Bu akşam Masterchef'te, Anadolu mutfağının klasiklerinden biri olan "analı kızlı" yemeğiyle yarışmacılar sınav veriyor. Yöresel mutfağımızın bu özel lezzeti, köftelerin ve etli dolguların ustaca birleşimiyle sofralarınızı şenlendiriyor. Analı kızlı, sadece tadıyla değil, hazırlanışındaki incelikle de göz dolduruyor. İşte tarifin detayları...
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MALZEMELER
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağından iki parmak eksik irmik
2 dolu yemek kaşığı un
1 tane yumurta
1 silme yemek kaşığı biber salçası
Tuz
2 su bardağı sıcak su
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İÇİNE;
200 gram kıyma
1 tane büyük boy soğan
Tuz
Karabiber
Pul biber
1 kase haşlanmış nohut
SOSU;
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
3-4 tane limon tuzu
6 su bardağı su
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HAZIRLANIŞI
Soğanı küçük küçük doğrayın tavaya bir yemek kaşığı margarin ve soğanı alıp biraz kavurun. Kıymayı ekleyip kıyma suyunu çekene kadar pişirin. Tuz karabiber pul biber ekleyip altını kapatın soğumaya bırakın.
Bu arada köfteyi yoğuracağınız derin bir kaba bulgur ve irmiği koyup iki bardak sıcak su ekleyip ağzını kapatın.Bulgur suyunu çekisin. Kabarınca, salça, yumurta, un ve tuz ekleyerek, macun kıvamına gelene kadar yoğurun.
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Daha sonra hamuru ikiye bölün. Yarısını küçük toplar şeklinde yuvarlayın. Diğer yarısını ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp içini işaret parmağınızla oyarak olabildiğince ince açın. Ne kadar ince olursa köfteler o kadar güzel olur.
Bu işlem bittikten sonra soğuyan harçtan, 1-1.5 tatlı kaşığı kadar içine koyup ağzını yavaş yavaş kapatıp yuvarlayın. Bunları yaparken yanınıza bir kase su alıp arada elinizi suya batırırsanız daha kolay çalışırsınız.
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Derin bir tencerede tereyağını eritin. Salçaları ekleyip salçanın kokusu gidene kadar kavurun. Suyu limon tuzunu ve tuzu ekleyin.
Su kaynayınca köfteleri ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. İndirmeden bir iki dakika kadar önce nohutları ilave edip altını kapatıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…
Fotoğraf kaynak: YouTube
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