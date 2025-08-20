MasterChef te yedekler mücadelesi! Masterchef Türkiye de yedeklerden ana kadroya giren 3. yedek isim açıklanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef in son bölümünde yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI? Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Furkan bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu. MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Haftanın ilk eleme adayı Hilal olurken, eleme potasına giden ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayten oldu. MAVİ TAKIM Eylül (Takım Kaptanı) Hakan Sümeyye Mert Sezer Onur Ayla Sercan İrem Cansu KIRMIZI TAKIM Ayten (Takım Kaptanı) Özkan Furkan Çağatay Gizem Hilal Çağlar İhsan Bilal İlhan MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef e veda eden isim Merve oldu.