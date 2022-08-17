MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği yaparak ana kadroya girmek için mücadeleye devam ediyor. Dilan Karataş ana kadroya ismini yazdırarak iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü. MasterChef Dilan Karataş ile ilgili merak edilenleri haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

DİLAN KARATAŞ KİMDİR?

İlk turda tatlı patates püreli bonfile hazırlayan Dilan, şeflerden 3 evet alarak bir üst tura çıkmayı başardı. Düellolarla Deniz ve Dilara ile eşleşti. Yarışmacılardan kağıtta levrek hazırlamaları istendi. Rakiplerini geride bırakan isim Dilan oldu. Ana kadro seçmelerinde ise yarışmacılardan Meksika usulü chili con carne hazırlamaları istendi. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılardan, ikinci turda yoğurt kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda en iyi tabağı hazırlayan isim, Dilan Karataş oldu.

Aslen Malatyalı olan Dilan, 20 yaşında. Asya mutfağında çalışan Masterchef Dilan, üniversite eğitimini de sürdürüyor. Şu anda sushi alanında çalışan Dilan, ana kadroya seçilen Metin Yavuz'un öğrencisi olduğunu belirtmişti.