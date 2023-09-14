MASTERCHEF BİRİNCİLERİ NE ZAMAN YARIŞACAK?

MasterChef All Star 2. sezonun başında Somer Şef "Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz." ifadelerini kullandı.