Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop:"Tüm girişimcilerimizi programımıza katılmaya davet ediyoruz”

Ön değerlendirme ve jüri değerlendirmesi sonucunda programa kabul edilen 6 girişim Aralık ayında Mastercard Lighthouse Linkedin hesabı üzerinden resmi olarak duyurulacak.

Program ödeme sistemleri, siber güvenlik ve risk, finansal destek ve yatırım, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, pazarlama teknolojileri, verimlilik, veri ve analitik ile KOBİ çözümleri gibi ana dikeylere odaklanıyor. Program kapsamında, katılımcı girişimlere küresel ölçekte faaliyet göstermelerini sağlamak ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla pek çok destekten yararlanma fırsatı sunuluyor.

Mastercard Lighthouse Türkiye x EBRD Star Venture programı sayesinde girişimler; Mastercard'ın üst düzey yetkilileri ve stratejik partnerleriyle bire bir çalışma, çeşitli eğitim programlarına katılma, mentörlük desteği, geniş bir ağa erişim ve önemli etkinliklere katılım gibi gelişim fırsatlarına sahip olacak. Türkiye’deki girişimlerinin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefleyen iş birliği kapsamında seçilen girişimler, üç ay sürecek Mastercard Lighthouse Türkiye müfredatının ardından 15 aya kadar sürecek EBRD Star Venture müfredatıyla devam ederek toplamda 18 aya varan kapsamlı bir destekten faydalanacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen girişimlere gereken profesyonel altyapıyı sunacak olan program içeriği, Mastercard Lighthouse Türkiye’nin güçlü ağına ek olarak EBRD’nin sağladığı yatırımcı ekosistemiyle daha da zenginleşecek. Ayrıca, seçilen girişimlerin her birinin danışmanlık projeleri yürütmeleri ve uluslararası etkinliklere katılmaları için EBRD tarafından sağlanan 50.000 Euro’luk özel bir fona da erişimleri olacak. MUİN ÖZTOP: “LİGHTHOUSE TÜRKİYE PROGRAMI İKİNCİ YILINA GÜVEN VE İTİBAR TAAHHÜDÜYLE BAŞLIYOR” Programı değerlendiren Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, “Dünyanın en büyük ilk 20 şirketinden biri olarak, finansal hizmetler ekosistemimizin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle ülkemize getirdiğimiz Lighthouse Türkiye programı ikinci senesine dolu dolu başlıyor. Programımızla girişimcilerimize paranın satın alamayacağı bir değerin, yani güven ve itibarın taahhüdünü veriyoruz. Bir hızlandırma programının çok ötesinde olan Lighthouse Türkiye ile aralarında bankalar, yatırımcılar, girişimciler, girişimcilik danışmanları bulunan 30 binden fazla paydaşımıza erişimi mümkün kılıyoruz. Ödemeler alanındaki kritik bilgi ve çözümlerimizi paylaşırken, danışman ekibimizle de stratejik bakış açısı ve saha tecrübemizle destek sağlıyoruz. İlk dönemi büyük ilgi gören programımızın, EBRD’nin Star Venture programı entegrasyonu ile ikinci döneminde de yine çok başarılı geçeceğine inanıyor, tüm girişimcilerimizi programımıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.