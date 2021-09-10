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Dünya genelinde büyük firmaların kripto alanında yaptığı yatırımlar son sürat devam ediyor.

Dün, ödeme devi MasterCard yasadışı ve şüpheli işlemleri tespit etmek için blockchainleri tarayan CipherTrace şirketini satın aldığını duyurdu.

Açıklamada satın alma bedeli açıklanmadı. Sene başında yatırım turuna çıkan CipherTrace 4.2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

MasterCard şubat ayında sene sonuna kadar satıcılara sistemi üzerinden kripto parayla ödeme alma imkanı sunmayı planladığını açıklamıştı. Temmuz ayında ise USD coini test etmeye başladıklarını duyurdu.

'GÜVENLİK İHTİYACI ARTIYOR'

Mastercard Siber ve İstihbarat Bölümü Başkanı Ajay Bhalla son satın almayla ilgili yaptığı açıklamada "Dijital varlık ekosistemindeki hızlı büyümeyle beraber güvenli olma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Amacımız bunu sağlamak için MasterCard ve CipherTrace'in yeteneklerini birleştirmek" ifadelerini kullandı.

MasterCard bu satın almayla beraber CipherTace'in sistemi üzerinden 900 kripto paranın blockchaindeki hareketleri takip etme imkanına kavuştu.