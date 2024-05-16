Massive Attack Türkiye'ye geliyor

Grup, kariyerleri boyunca Brit Ödülü'nü kazanan 'En İyi İngiliz Dans Grubu', iki MTV Avrupa Müzik Ödülü ve iki Q Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda müzik ödülü kazandı. Dünya çapında 13 milyondan fazla kopya satan beş stüdyo albümü yayınladılar.