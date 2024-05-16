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        Haberler Müzik Massive Attack Türkiye'ye geliyor

        Massive Attack Türkiye'ye geliyor

        İngiltere, Bristol çıkışlı efsanevi müzik grubu Massive Attack, BKM ve Pozitif iş birliği ile 23 Temmuz'da Türk hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:36
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        • 1

          Trip Hop müzik türünün yaratıcısı ve öncüsü olan olan, 1988'de Robert Del Naja, Daddy G ve Andrew Vowles tarafından kurulan Massive Attack, günümüzde Robert Del Naja ve Grant Marshall’dan ikilisinden oluşuyor.

        • 2

          Massive Attack, 'Unfinished Sympathy', 'Teardrop', 'Angel', 'Paradise Circus', 'Karmacoma' gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra 'Blue Lines' ve 'Mezzanine' albümleri ile de Rolling Stone’un 'Tüm Zamanların En İyi 500 Albümü' listesinde yer aldı.

        • 3

          Grup, kariyerleri boyunca Brit Ödülü'nü kazanan 'En İyi İngiliz Dans Grubu', iki MTV Avrupa Müzik Ödülü ve iki Q Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda müzik ödülü kazandı. Dünya çapında 13 milyondan fazla kopya satan beş stüdyo albümü yayınladılar.

        • 4

          Sosyal açıdan aktif ve müzikal açıdan çığır açan Massive Attack, tarihi boyunca siyasi, insan hakları ve çevresel konularda destekçi ve aktivist olmuştur. Grup, 2014'te İstanbul'da verdiği konserde; Gezi eylemlerinde öldürülenleri ve Soma'daki faciada hayatını kaybeden işçileri Unutma: "Katiller hâlâ dışarıda" diyerek sahnesine taşımış, Türk dinleyicilerinin gönlünde taht kurmuştu.

        • 5

          Massive Attack, 2010 yılında BKM organizasyonuyla Kuruçeşme Arena'nın muhteşem atmosferinde haftalarca konuşulan bir konsere imza atmıştı. Bir türün yaratıcısı, efsane grup Massive Attack, 23 Temmuz'da Bonus Parkorman, İstanbul'da sahneye çıkacak.

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