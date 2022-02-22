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Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu bitiyor mu, kalkacak mı? Gözler Bilim Kurulu'nda!

Maske zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine toplantısının ardından yaptığı maske zorunluluğu açıklaması gündemde. Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden biri olarak salgının başından beri uygulanan maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı araştırılmaya başladı.

22.02.2022 - 16:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Omicron varyantının etkisiyle hızla yükselen vaka sayılarına ilşişkin aşı çalışmaları hız kesmeden sürerken yeni koronavirüs tedbirleri gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürerken maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman kalkacak sorularına ilgi arttı. Covid-19 salgını başladığı andan itibaren toplumsal alanlarda ve kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu olduğu açıklanmış, uzmanlar tarafından maske yasağının altı  çizilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Maske kalkıyor mu sorusuna verdiği cevap merak konusu oldu. İşte maske zorunluluğu hakkında merak edilenler 

  • MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

     

     

    İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüsle mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşuluyla maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu" diye konuştu.

  • MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

    Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya’da, Kore’de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.

  • MASKE ZORUNLUĞU SON DURUM

    Prof. Dr. İlhan, tam doz aşılamanın artmasıyla maskesiz girişin yasak olduğu yerlerde esneklik olup olamayacağına ilişkin, "3 şeyi bir arada değerlendirmek gerekir; biri aşılamanın ne yüzdede olacağı, halihazırda bulaştırıcılığı, öldürücülüğü yüksek bir virüs olup olmayacağı, bir de maskenin ne kadar takıldığıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Koşullara göre değişmek koşuluyla sürecin biraz daha yaz aynın gelmesiyle birlikte de daha çok rahatlayabileceğini düşünüyorum. Yazın kapalı yerler daha çok havalandırılıyor, kapalı yerlerde fazla kalınmıyor, bunun da sürece katkı yapacağını, zaten açık alanlarda giderek maske takmama eyleminin söz konusu olacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

  • Bakan Koca maske zorunluluğu ile ilgili karar için Bilim Kurulu Toplantısını işaret etti. Koca çarşamba gününe işaret ederek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" dedi.

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