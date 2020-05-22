Maske ile görüntülenmek istemeyen ABD Başkanı Trump ilk kez maske ile görüntülendi! - Haberler

DHA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, kameralar önünde maske takmayacağını dile getirerek "Basına bu zevki tattırmam demişti", ancak Trump'ın yüzünde maske varken ilk kez fotoğrafı paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, fabrika ziyareti sırasında maskesiz görüntülenmiş ve buna ilişkin soruya "Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim" cevabını vermişti.

NBC News tarafından aktarılan haberde, Trump'ın maskeli görüntüsü paylaşılırken fotoğrafın kim tarafından çekildiğinin bilinmediği ifade edildi.

Trump, maskeli fotoğrafı için tüm bu sözleri söylese de söz konusu ziyarette yüzünde maske varken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

"BASINA BUNU GÖRME ZEVKİNİ TATTIRMAK İSTEMEM"

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan otomotiv üreticisi Ford'un bir fabrikasını koronavirüs salgını nedeniyle maske önlemi almadan gezdi. Trump, fabrika ziyareti sırasında neden maske takmadığına yönelik soru soran gazeteciye ise, ''Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim. Hem gözlüğüm, hem maskem vardı'' diye cevap verdi.

Trump aynı zamanda sık sık test yaptırdığını vurgulayarak, ''Burada gerek yok. Herkese test yapıldı. Bana da test yapıldı. Hatta daha bu sabah yaptırdım. O nedenle burada takmaya gerek yok'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce de maske takmamasına yönelik pek çok eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı.