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        Haberler Yaşam Marya isminin anlamı nedir? Marya ne demek ve Kur’an’da geçiyor mu?

        Marya isminin anlamı nedir? Marya ne demek ve Kur’an’da geçiyor mu?

        Marya ismi, zarif ve kadınsı bir çekiciliğe sahip, tarihi ve kültürel derinliği olan bir isimdir. Peki, Marya isminin anlamı nedir, kökeni nereden gelir ve bu isim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte merak edenler için Marya isminin kapsamlı bir incelemesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:45
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        Marya isminin anlamı nedir?
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        Son dönemlerde dünyaya yeni gelecek çocuklarına farklı bir isim arayışında olanların “Marya” ismini sıklıkla arattığını görmekteyiz. Hal böyle olunca da “Marya” kelimesinin ne anlama geldiğini, kutsal kitabımızda geçip geçmediğini merak eden anne babalar için kapsamlı bir yazı hazırlama zorunluluğu doğmuştur. Marya ismi, hem melodik yapısıyla hem de taşıdığı anlamla öne çıkan bir isimdir. Bu ismin kökeni, anlamı ve dini açıdan önemi, adını taşıyan birey için özel bir kimlik ve karakter ifade eder. Marya isminin kökeninden anlamına, dini metinlerdeki yerine kadar her yönüyle bu yazımızda detaylı bir bakış sunacağız.

        Marya Ne Demek?

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        Marya kelimesinin gerçek anlamı ve semantik (anlambilim) anlamı arasında farklılık olduğunu görmekteyiz. Marya ismi Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre hayvanbilimsel bir kelimedir. Marya kelimesinin gerçek anlamı ise şöyle açıklanmıştır:

        • Beş yaşından büyük ve damızlık dışı bırakılmış dişi koyun.
        • Dişi hayvan.
        • Bir tür küçük balık

        Marya isminin kökeni ise yaygın görüşe göre yukarıdaki anlam dikkate alındığında bu kelimenin Rumca Marya (Μαργιά η)’dan geldiği yönündedir.

        Marya İsminin Anlamı

        Marya ismi, genellikle "Maryam" isminin bir türevi veya varyasyonu olarak kabul edilir ve bu bağlamda incelendiğinde, İbranice kökenli "Maryam" isminin anlamlarını taşıdığını görmekteyiz. "Maryam" kelimesinin kökeni ve anlamı üzerine farklı yorumlar bulunsa da, genellikle "acı çeken" veya "sevilen" gibi anlamlara gelir. Bu isim, İslami geleneğe göre, Hz. İsa'nın annesi Meryem'e atıfta bulunur ve bu nedenle maneviyat, safiyet, temizlik ve annelik gibi olumlu niteliklerle ilişkilendirilir.

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        Marya ismi, özellikle Hıristiyan ve İslam kültüründe, Hz. Meryem'in saflığı, masumiyeti ve yüksek manevi konumuna duyulan saygının bir ifadesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bu isim, taşıdığı anlam itibarıyla güçlü bir kadınsı enerji ve zarafet hissi uyandırır.

        Marya olarak kullanıldığında, ismin bu özgün yorumu, adını taşıyan bireye özel bir karakter ve kimlik kazandırabilir. Bu isim, bireyin hayatında manevi bir derinlik, zarafet ve benzersiz bir güzellik anlamına gelebilir. Marya ismi, aynı zamanda, bireyin içsel gücünü, dayanıklılığını ve yaşam karşısındaki zarif duruşunu simgeleyebilir.

        Maryam İsminin Anlamı

        Maryam ismi, İbranice kökenli olup, "acı çeken" veya “sevilen kişi” anlamına gelir. Ancak, İslami geleneğe göre Maryam ismi, aynı zamanda temizlik, masumiyet ve yüksek maneviyatı simgeler. Hz. Meryem, Kur'an'da yüksek bir makama sahip olduğu ve İsa peygamberin annesi olarak anıldığı için, bu isim büyük bir saygınlık taşır. Çocuklarına bu ismi koymak isteyenler hem geleneksel hem dini hem de derin anlamları olan “Marya, Maryam ya da Meryem” ismini tercih edebilirler.

        Marya İsminin Kökeni

        Anlambilimsel yani semantik olarak Marya ismi İbranice kaynaklı bir kelimedir. Hıristiyanlık dininde Hz. Meryem “tanrı doğuran” olarak nitelenmekte, Hıristiyanların ibadet hayatında önemli bir yer tutmakta, onun da Hz. İsa gibi asli günahtan uzak olduğuna ve öldükten sonra gökyüzüne yükseldiğine inanılmaktadır. İffet ve itaat simgesi bir kişilik olarak kabul edilen Hz. Meryem İslam dininde de önemli bir kişi olarak görülmektedir.

        Marya isminin anlambilimsel olarak gerçek anlamından farklı olarak kullanıldığını gördük. Buna ek olarak Meryem ya da Maryam isminin farklı ülkelerde nasıl karşılık bulduğunu incelemek yerinde olacaktır.

        • Meryem (Türkçe)
        • María (İspanyolca)
        • Maria (Almanca, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Norveççe, Danca, Fince, Lehçe, Rumence, Çekçe, Slovakça)
        • Mariah, Mary (İngilizce)
        • Maarja (Estonca)
        • Maria (Μαρία) (Yunanca)
        • Marija (Марија) (Sırpça, Makedonca)
        • Marita, Marijke (Hollandaca)
        • Marie (Fransızca)
        • Marija (Hırvatça, Sırpça, Makedonca, Letonca, Litvanca)
        • Mariya (Мария) (Rusça)
        • Mária, Marcsa (Macarca)
        • Maja (Slovence, Lehçe)
        • Məryəm (Azerice)
        • Meriyam (Kazakça)
        • Meerim (Kırgızca)
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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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