Martin Luther King Jr'ın kardeşi hayatını kaybetti

Martin Luther King Jr'ın yaşayan son kardeşi Christine King Farris, 95 yaşında hayatını kaybetti. King Farris'in ölümünü yeğeni Bernice King duyurdu.

Farris, 1968'de kardeşinin öldürülmesinden sonra eşi Coretta Scott King ile birlikte onun mirasını korumak ve tanıtmak için 'genellikle perde arkasında' çalıştı.

Morehouse College'da tarih profesörü olan Marcellus Barksdale, 2009 yılında Associated Press'e verdiği bir röportajda Farris için "Her zaman yürüyüşün ön saflarında yer almamış olabilir, ancak bu Sivil Haklar Hareketi'nin pek çok kahramanı için geçerli. Dr. King ve Coretta Scott King'in ışıltısı yüzünden Christine biraz sönük kaldı ama daha az önemli değildi" ifadelerini kullanmıştı.

Farris, Willie Christine King olarak 11 Eylül 1927'de Atlanta'da doğdu. Martin Luther King Sr. ve Alberta Christine Williams King'in ilk çocuğu olan Christine, Martin Luther King Jr.'dan iki yaş büyüktü.

Farris, Coretta Scott King'in King Center'ı inşa etmesine ve Martin Luther King Jr.'ın şiddetsiz direniş felsefesini öğretmesine yardımcı oldu.

Bernice King de Farris ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Seni seviyorum ve özleyeceğim Christine Teyze" diye yazdı. King, "Christine Teyze bir kamu görevlisi olmanın ne anlama geldiğini somutlaştırdı. Babam gibi o da hayatını Amerika'da eşitlik için ve ırkçılığa karşı mücadele ederek geçirdi. Çok sayıda ötekileştirilmiş topluluğu geride bırakan düzene karşı meydan okudu. Bir sivil haklar lideri ve beğenilen bir yazar oldu. Zorluklara yabancı olmayan Christine Teyze, annesi ve erkek kardeşinin öldürülmesinin yarattığı trajedileri Amerika'da değişim için mücadele etmek üzere kullandı" dedi.

Christine King Farris, "Kardeşim Martin: A Sister Remembers Growing Up With the Rev. Dr. Martin Luther King Jr." ve "March On! Kardeşim Martin'in Dünyayı Değiştirdiği Gün" kitaplarını yazdı.

