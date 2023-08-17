'Martı' sert düştü

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        'Martı' New York'ta sert düştü

        11 Temmuz'da ABD'de halka arz edilen yerli girişim Martı, aradan geçen 1.5 ayda dikkat çeken oranda değer kaybetti. 8.69 dolarlık hisse değerinden New York Borsası'na (NYSE) giriş yapan Martı'nın hisse değeri, dün itibari ile 0.78 dolara geriledi. Rakamlar, Martı'nın değerinin son 1.5 ayda yüzde 91 değer kaybettiğini gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 16:48
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        Temmuz ayında ABD'de halka açılan yerli mobilite girişimi Martı'nın değer kaybı sürüyor.

        11 Temmuz'da gerçekleşen halka arz ile birlikte 8.69 dolarlık hisse değerinden New York Borsası’na (NYSE) giriş yapan Martı'nın hisse değeri, aradan çok geçmeden hızla değer kaybetti.

        Halka arzın hemen ardından hisse değeri 5 doların altına gerileyen Martı, dün itibari ile de NYSE'de 0.78 dolardan işlem görüyor.

        Rakamlar, Martı'nın değerinin son 1.5 ayda yüzde 91 değer kaybettiğini gösteriyor.

        CEO'SU YOĞUN BİR KAMPANYA YÜRÜTMÜŞTÜ

        Taksiciler ile girdiği polemikler ile zaman zaman gündeme gelen Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, şirketin halka arz sürecinde özellikle sosyal medyadan aktif bir tanıtım kampanyası yürütmüştü.

        NYSE'deki halka arz dönemi boyunca ABD'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin videolarını paylaşan Öktem, farklı kesimlerin tepkisini almıştı.

        İLK YATIRIMCISINDAN TEPKİ

        Yürütülen kampanya süreci kapsamında, Martı'nın Öktem'in halka arz sonrası yurda dönüşünde kullanıcılarını genç CEO'yu karşılamaya davet etmesine ise Yemeksepeti kurucusu ve Martı'nın ilk yatırımcılarından biri olan Nevzat Aydın'dan dikkat çeken bir tepki gelmişti.

        Aydın, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Martı’nın ilk yatırımcılarındanım. Alper’i ve Martı’yı da özellikle ‘sarı taksi’ mücadelesi anlamında çok başarılı buluyorum. Ama hepsi bir yana bu ego olayı bambaşka bir yere gidiyor. Ben de egoluyumdur da bu seviyeyi hiç görmedim daha önce. Sonu hayırlı biter umarım" ifadelerini kullanmıştı.

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