'Martı' sert düştü

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Temmuz ayında ABD'de halka açılan yerli mobilite girişimi Martı'nın değer kaybı sürüyor.

11 Temmuz'da gerçekleşen halka arz ile birlikte 8.69 dolarlık hisse değerinden New York Borsası’na (NYSE) giriş yapan Martı'nın hisse değeri, aradan çok geçmeden hızla değer kaybetti.

Halka arzın hemen ardından hisse değeri 5 doların altına gerileyen Martı, dün itibari ile de NYSE'de 0.78 dolardan işlem görüyor.

Rakamlar, Martı'nın değerinin son 1.5 ayda yüzde 91 değer kaybettiğini gösteriyor.

CEO'SU YOĞUN BİR KAMPANYA YÜRÜTMÜŞTÜ

Taksiciler ile girdiği polemikler ile zaman zaman gündeme gelen Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, şirketin halka arz sürecinde özellikle sosyal medyadan aktif bir tanıtım kampanyası yürütmüştü.

NYSE'deki halka arz dönemi boyunca ABD'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin videolarını paylaşan Öktem, farklı kesimlerin tepkisini almıştı.

İLK YATIRIMCISINDAN TEPKİ

Yürütülen kampanya süreci kapsamında, Martı'nın Öktem'in halka arz sonrası yurda dönüşünde kullanıcılarını genç CEO'yu karşılamaya davet etmesine ise Yemeksepeti kurucusu ve Martı'nın ilk yatırımcılarından biri olan Nevzat Aydın'dan dikkat çeken bir tepki gelmişti.

Ben Martı’nın ilk yatırımcılarındanım. Alper’i ve Martı’yı da özellikle ‘sarı taksi’ mücadelesi anlamında çok başarılı buluyorum.



Ne yazık ki SPAC yapısıyla çok kötü bir halka açılma süreci oluyor. 10’dan halka açılan hisse şu anda sadece 3 gün sonra 2’nin altına indi.



Ama… pic.twitter.com/6dA8xe9Qiq — Nevzat Aydın (@zagortenay76) July 15, 2023

Aydın, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Martı’nın ilk yatırımcılarındanım. Alper’i ve Martı’yı da özellikle ‘sarı taksi’ mücadelesi anlamında çok başarılı buluyorum. Ama hepsi bir yana bu ego olayı bambaşka bir yere gidiyor. Ben de egoluyumdur da bu seviyeyi hiç görmedim daha önce. Sonu hayırlı biter umarım" ifadelerini kullanmıştı.