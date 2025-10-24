Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Martı Danıştay kararıyla e-ulaşım lisansı almaya hak kazandı - İş-Yaşam Haberleri

        Martı Danıştay kararıyla e-ulaşım lisansı almaya hak kazandı

        Danıştay, İBB ile Martı arasında e-ulaşım lisansına yönelik devam eden süreçte Martı'yı haklı buldu. Böylece Martı'nın lisans hakkı hukuki olarak tescillendi. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kararla birlikte İstanbul'da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:47
        Martı Danıştay kararıyla e-ulaşım lisansı almaya hak kazandı
        Martı, uzun süredir devam eden e-ulaşım lisans sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) karşı yürütülen yasal süreç, Danıştay kararıyla kesin olarak sonuçlandı ve Martı’nın lisans alma hakkı tescil edildi.

        İstanbul 7. İdare Mahkemesi daha önce Martı’yı haklı bularak, İBB’nin lisans vermeme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve kararı iptal etmişti. İBB’nin istinaf başvurusu da reddedilerek Martı lehine karar onanmıştı. Süreci Danıştay’a taşıyan İBB, burada da aynı sonucu aldı. Bu kararla birlikte tüm yasal süreçler tamamlanmış oldu.

        Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

