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        Haberler Gündem Hava Durumu Mart kapıdan baktırır plaja havlu attırır! Antalya deniz sezonunu açtı! - Güncel haberler

        Mart kapıdan baktırır plaja havlu attırır! O şehrimiz deniz sezonunu açtı!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi, sahilde güneşlendi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:56
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        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
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        Antalya'da, deniz sezonu açıldı. Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu Alanya ilçesinde, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.

        DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

        AA'da yer alan habere göre sahilde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp balık tuttu.

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        HAFTA SONU DA SICAKLIK SÜRECEK

        Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi.

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        #Antalya
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