Mart kapıdan baktırır plaja havlu attırır! O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi, sahilde güneşlendi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi
Antalya'da, deniz sezonu açıldı. Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu Alanya ilçesinde, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.
DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
AA'da yer alan habere göre sahilde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp balık tuttu.
HAFTA SONU DA SICAKLIK SÜRECEK
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi.