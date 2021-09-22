UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı için geri sayım başladı. Sarı Kırmızılıların E Grubu mücadelesi Marsilya maçıyla devam ediyor. İşte Marsilya Galatasaray maçına dair merak edilenler...

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Marsilya Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Marsilya Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray