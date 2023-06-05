Marmaris'te kayıp köpek operasyonu

Marmaris'te bir turistin köpeği kayboldu, polis hırsızı tespit etti

İsrail uyruklu Kristin Shamshoum, yatıyla önceki gün Muğla’nın ilçesi Marmaris’e tatile geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İsrailli turistin birkaç saat sonra yaşadığı şok üzerine Marmaris ilçe emniyet müdürlüğü harekete geçti. “KÖPEĞİM KAYBOLDU” Saat 16.00 sıralarında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Shamshoum, ‘Toy poodle’ cinsi köpeğinin kaybolduğunu söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Shakshoum polise “Bugün saat 11.30 sıralarında Marmaris’e geldik. Saat 16.00 sıralarında ailemle birlikte restorana gittik. Tasmasını çıkarmıştım. Farkında olmadan köpeğim uzaklaşmış. Çok üzgünüm” dedi.

2 BİN EURO ÖDÜL KOYDU Başvurunun ardından, köpeğinin resminin yer aldığı ilan hazırlayan Shakshoum, ‘Bulana 2 bin euro ödül verilecek’ dedi. Polis ise genç kadının başvurusunun ardından çalışma başlattı. KAMERADAN TESPİT EDİLDİ Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeğin çalınma ihtimali üzerinde çalışmayı genişletti. Genç kadın ve ailesinin en son yemek yedikleri restoran civarında tüm kamera görüntülerini incelemeye başladı. Saatler süren incelemenin ardından köpeğin izine rastlanıldı. Kameralarda, köpeği, yeşil tişörtlü birinin kucağında gören polis o kişinin ismini belirledi.

KÖPEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Köpekle birlikte yakalanan şüpheli E.E. (39) ifadesinde, köpeği sahipsiz sandığını ve bundan dolayı aldığını belirtti. Şüpheli, serbest bırakıldı. Köpek de sahibi Shamshoum’a teslim edildi. Köpeğini bulana 2 bin Euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, bu ödülü köpeğini bulan polis ekiplerine vermek istedi. Ancak polis ekipleri ‘Bu bizim görevimiz’ diyerek parayı almayı kabul etmedi.