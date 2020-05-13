Marmaris'te 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı - MUĞLA

Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.Kentin özellikle deniz manzaralı parklarında aileleriyle yürüyüş yapan, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.Konyaaltı ilçesindeki parkta ailesiyle oynayan 7 yaşındaki Azra Özden, dışarıya çıktığı için çok mutlu olduğunu, evde kaldığı dönemde annesiyle ders çalıştığını belirtti.7 yaşındaki Aysima Koç da dışarıda çiçeklerin açtığını görünce çok mutlu olduğunu söyledi.Annesinin kucağındaki 9 aylık Ayşe Eliz de sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sırada 90 yaşındaki Fatma Sar da torunu Ayşe Eliz'i evinin penceresinden izledi.- MuğlaBodrum'da sahil yollarında ve parklarda çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçirdi.Marmaris'te meydanlar, plajlar ve sahil yürüyüş yolları çocuklara açıldı. Çocuklar ve aileleri dışında meydan, plaj ve sahil yürüyüş yollarını izin verilmedi. İçmeler plajı, Uzunyalı Plajı ve yürüyüş yollarında çocuklar bisiklet sürdü, parklarda oynadı.Fethiye'de çocuklar, Beşkaza Meydanı'nda ve bisiklet yollarında bisiklet sürdü. Parklarda da yoğunluk oluşturan çocuklardan bazılarının maske taktığı görüldü. Yaşı küçük çocuklar aileleriyle yürüyüş yaptı.Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Milas, Yatağan ilçelerinde de çocuklar sokağa çıkmanın keyfini doyasıya çıkardı.- BurdurBurdur'da kentin özellikle park ve bahçelerinde aileleriyle koşup oyunlar oynayan çocukların, yoğunluk oluşturduğu görüldü.Maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak, parklardaki oyun alanlarını dolduran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.Burdur Belediyesi ekipleri de kenttin çeşitli noktalarında çocuklara ve ailelerine maske dağıttı.Isparta'da park ve bahçelerden çocukların sesleri yükseldi. Aileleriyle güzel vakit geçiren çocuklar, bisiklete bindi, top oynadı.
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