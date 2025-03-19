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        Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polisin biber gazlı müdahalesinin ardından polisin üzerine yürüdü. Ünlü hakkında, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:22
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        Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da CHP'liler, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

        EKOL TV'de yer alan habere göre topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

        POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

        Yaşanan arbede de biber gazı kullanıldı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ünlü hakkında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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