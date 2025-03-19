Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da CHP'liler, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

EKOL TV'de yer alan habere göre topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

REKLAM advertisement1

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yaşanan arbede de biber gazı kullanıldı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü hakkında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.