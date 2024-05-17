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        Haberler Gündem İstanbul Marmaray seferleri gecikmeli olarak tek hat üzerinden yapılıyor

        Marmaray seferleri gecikmeli olarak tek hat üzerinden yapılıyor

        Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak tek hat üzerinden devam ettiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:43
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        Marmaray seferleri gecikmeli yapılıyor
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        Marmaray idaresi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Marmaray
        #haberler
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