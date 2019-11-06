Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması çalışmaları kapsamında Çin'den yola çıkan ve elektronik aksam taşıyan yük treni Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Tren, düzenlenen törenin ardından Ankara'da ayrılıp Marmaray'ı geçerek Avrupa'ya ulaşacak, ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Çekya'nın başkenti Prag'a varacak. Böylece Çin’de üretilen ticari mallar demir yolu ile Türk Konseyi üyesi ülkeler üzerinden Avrupa’ya ulaşmış olacak.

Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki "China Railway Ekspress" adlı trenin yolculuğu için Türk Konseyi üyesi ülkeler Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra gözlemci üye olarak Macaristan önemli katkılar sundu. Tren 42 TIR'ın taşıyabileceği ağırlıkta elektronik aksam taşıyor.

TARİHE GEÇEN YÜK TRENİ

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Trenin Ankara Garı'na ulaşması dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımıyla tören düzenlendi. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen törene, Çin ve bölge ülkelerin yetkilileri de katıldı.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Tren Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanacak.