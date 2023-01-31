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Marmaray durakları, isimleri, saatleri, ücretleri ve haritası bu hattı kullanan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Marmaray, Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı banliyo hatlarının iyileştirilmesi ve Marmaray Tüneli'yle birbirine bağlanması ile hayata geçirilmiştir. İlk etabı 29 Ekim 2013'te hizmete giren Marmaray Halkalı-Gebze Banliyö Hattı, Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayarak İstanbul'un ulaşım problemini büyük ölçüde rahatlatıyor. Bu sebeple "Marmaray durakları, durak isimleri, sefer saatleri ve Halkalı-Gebze istasyon isimleri" merak edilen konuların başında geliyor. İkinci etabı 12 Mart 2019’da tamamlanan Marmaray'ın toplamda 43 durağı bulunuyor. 2023 METROBÜS DURAKLARI, İSİMLERİ VE HARİTASI Metrobüs, vapur, tramvay, metro, otobüs ve dolmuş istasyonları ile de bağlantısı bulunan Marmaray’ın Gebze durağında ilk tren saat 06.00'da son tren 22.15'de kalkıyor. Halkalı'dan ilk tren saat 06.00'da son tren saati ise 22.00’da başlıyor. Milyonlarca kişiyi taşıyan Marmaray’ın metro, metrobüs, vapur, ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarla bağlantısı bulunuyor. 'Marmaray durakları, istasyonları, çalışma saatleri, bilet ücreti ve durak haritası'na haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Marmaray durakları isimleri, sefer saatleri ve istasyonları! MARMARAY HATTI GÜZERGAHI Gebze-Ayrılık Çeşmesi ve Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 3, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 2’dir. Güzergâh boyunca çeşitli bölgelerde barınma hatları tesis edilmiştir. Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve anahat trenlerine hizmet verilmektedir. Ayrıca metro, metrobüs, şehirhatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunmaktadır.

MARMARAY DURAK HARİTASI 2023 Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor? Gebze’den başlayarak sırasıyla İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında Halkalı Garı’na kadar genelde sahile ve ilçe merkezlerine yakın tren istasyonlardan geçer. Aşağıda yer alan interaktif Marmaray durakları haritası ile Marmaray istasyonları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MARMARAY DURAKLARI İSİMLERİ VE SEFER SAATLERİ NELERDİR? Halkalı veya Gebze’den başlayan Hat İstanbul’da Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerini, Kocaeli’nde Gebze ve Darıca’yı İstanbul’a bağlamaktadır. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır. İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan en hızlı ve konforlu ulaşım aracı olan marmaray durakları haritasını aşağıdan görebilirsiniz. (GÖRSELİN BÜYÜK HÂLİ İÇİN TIKLAYINIZ.)

Marmaray Halkalı-Gebze Durakları ve İstasyon İsimleri 2023 Halkalı İstasyonu

Mustafa Kemal İstasyonu

Küçükçekmece İstasyonu

Florya İstasyonu

Florya Akvaryum İstasyonu

Yeşilköy İstasyonu

Yeşilyurt İstasyonu

Ataköy İstasyonu

Bakırköy İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Kaynarca İstasyonu

Tersane İstasyonu

Güzelyalı İstasyonu

Aydıntepe İstasyonu

İçmeler İstasyonu

Tuzla İstasyonu

Çayırova İstasyonu

Fatih İstasyonu

Osmangazi İstasyonu

Darıca İstasyonu

Gebze İstasyonu Marmaray Zeytinburnu-Pendik Durakları ve İstasyon İsimleri 2023 Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılıkçeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Marmaray Ataköy-Pendik Durakları ve İstasyon İsimleri 2023 Ataköy İstasyonu

Bakırköy İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu MARMARAY DURAKLAR ARASI MESAFE KAÇ DAKİKA? Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir. Söğütlüçeşme durağından Gebze yönüne ilk tren saat 06.00’da hareket etmektedir. Halkalı-Gebze arası: 115 dakika yani 1 saat 55 dakika

Yenikapı-Gebze duraklar arası: 58 dakika

Maltepe-Gebze duraklar arası: 42 dakika

Pendik -Sirkeci duraklar arası: 51 dakika

Üsküdar-Gebze duraklar arası: 49 dakika

Tuzla-Yenikapı duraklar arası: 34 dakika

Yenikapı-Kartal duraklar arası: 37 dakika MARMARAY İLK VE SON TREN SAATLERİ NEDİR? Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)

Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)

Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)

Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)

Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)

Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)

Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)

Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)

MARMARAY SEFER SAATLERİ Banliyö Trenleri, Gebze – Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Hatta Pendik – Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapar. Saat 21:00’den sonra Pendik hareketli trenlerin son durağı Zeytinburnu’dur. Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı – Gebze – Halkalı arasında 22:50’den sonraki trenler 30 dakika aralıklarla işletilmektedir. MARMARAY ULAŞIM AĞI (GÖRSELİN BÜYÜK HÂLİNİ GÖRMEK İÇİ TIKLAYINIZ.) MARMARAY SON DURAK NERESİ, EN SON NEREYE KADAR GİDİYOR? Halkalı'dan başlayan Marmaray en son Gebze'ye kadar uzanmaktadır.

(GÖRSELİN BÜYÜK HÂLİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.) MARMARAY ÜCRETLERİ 2023 Marmaray 2023 tam bilet tarifesi en az taşımada 9,90 TL, tam parkur taşımada 21,91 TL olarak belirlendi. Bu oran öğrencilerde farklılık gösteriyor. Öğrenciler en kısa mesafede 4,83 en uzun mesafe için 9,90 TL ödüyor. Marmaray En Az Taşıma Ücreti Tam Ücret: 9,90 TL

Öğrenci: 4,83 TL Marmaray Tam Yol Taşıma Ücreti Tam Ücret: 21,91 TL

Öğrenci: 9,90 TL Marmaray'da İstasyon Sayısına Göre Ücret Tarifesi 2023 1 - 7 İstasyon : Tam Ücret: 9,90 TL, Öğrenci: 4,83 TL

8 - 14 İstasyon: Tam Ücret: 12,73 TL, Öğrenci: 5,95 TL

15 - 21 İstasyon: Tam Ücret: 14,69 TL, Öğrenci: 7,09 TL

22 - 28 İstasyon: Tam Ücret: 16,95 TL, Öğrenci: 8,06 TL

29 - 35 İstasyon: Tam Ücret: 19,79 TL, Öğrenci: 9,48 TL

36 - 43 İstasyon: Tam Ücret: 21,91 TL, Öğrenci: 9,90 TL ‘Gittiğin kadar öde’ uygulaması geçerli olan Marmaray’da ücretler gidilen istasyon sayısına göre değişiklik gösteriyor. Marmaray’a binildiğinde tam ücret tarifesi çekilirken, inilen istasyonda aradaki fark İstanbulkart’a iade cihazlarından geri iade ediliyor. MARMARAY ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR? Marmaray'da ilk girişte o istasyondan gidilebilecek en uzak mesafe ücreti elektronik karttan turnike üzerinden tahsil edilir.

İnilen istasyonda, sistem tarafından yolcunun yaptığı seyahate ait mesafe hesaplanarak o mesafeye ait yolculuk ücreti düşülerek varsa geri kalan miktar "ücret iade cihazlarından" elektronik kartlara iade edilir.

elektronik kartlara iade edilir. Aynı elektronik kartın birden fazla kişi girişi için kullanılması halinde kullanılan karta yalnız bir iade işlemi yapılır.

İndirim sağlayan elektronik kartlar kişiselleştirilmiş olmalıdır.

olmalıdır. Kişiselleştirilmiş ve indirim sağlayan özel kartların (mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma ve seyahatten menetme yetkisi vardır.

3. kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma ve seyahatten menetme yetkisi vardır. Marmaray'da, İstanbul genelinde kullanılmakta olan aylık abonman (Mavi Kart) geçerlidir.

geçerlidir. Aynı istasyonlardan çıkışlarda ücret iadesi yapılmaz.

Marmaray bir kullanımlık kart sadece Marmaray'da geçer diğer ulaşım vasıtalarında geçmez.

Üç kullanımlık KULLAN – AT kart, Marmaray'da tam parkur için geçerli olup ücret iadesi yapılmaz.

MARMARAY HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR? Marmaray durakları Halkalı İstasyonu, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'den geçiyor. MARMARAY AKTARMA DURAKLARI Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı aktarması

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı aktarması

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı aktarması

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı aktarması

Yenikapı İstasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları aktarmaları

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolu aktarmaları

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı aktarması

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı aktarması

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı aktarması

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı aktarması

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı aktarması

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı aktarması

Marmaray Durakları Metrobüs Aktarma

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)

Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile) MARMARAY AKTARMA DURAKLARI Marmaray aktarma durakları toplu taşıma araçları arasında aktarma yapmak isteyen vatandaşlarca merak ediliyor. 43 durak arasında sefer yapan Marmaray pek çok noktadan otobüs, metro, metrobüs, tramvay, YHT ve deniz ulaşım araçlarına aktarma yapma imkanı sağlıyor. İşte bu duraklar; Marmaray metro aktarma yapmak için hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki durakları kullanabilirsiniz; Ataköy Marmaray durağından M9 İkitelli-Ataköy metro hattına,

Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağından M4 Kadıköy-Tuzla metro hattına,

Bakırköy Marmaray durağından M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattına,

Bostancı Marmaray durağından M8 Bostancı-Dudullu metro hattına,

Göztepe Marmaray durağından M12 Göztepe-Ümraniye metro hattına,

Halkalı Marmaray durağından M1B Yenikapı-Halkalı metro hattına,

İçmeler Marmaray durağından M4 Kadıköy-Tuzla metro hattına,

Pendik Marmaray durağından M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına,

Sirkeci Marmaray durağından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve İDO'ya,

Üsküdar Marmaray durağından M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattına,

Yenikapı Marmaray durağından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı'na,

Yenikapı Marmaray durağından M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrolarına aktarma yapılabilir. Marmaray'dan Metrobüse Aktarma Durakları Söğütlüçeşme Metrobüs durağından, Söğütlüçeşme Marmaray durağına,

Cevizlibağ Metrobüs durağından (MR11 otobüsleri ile) Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,

Zeytinburnu Metrobüs durağından (MR20 otobüsleri ile) Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,

Şirinevler Metrobüs durağından (MR20 otobüsleri ile) Ataköy ya da Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,

Yenibosna Metrobüs durağından (MR20 otobüsleri ile) Ataköy ya da Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,

Beşyol Metrobüs durağından (Florya dolmuşları ile) Florya Marmaray İstasyonu'na aktarma yapılabilir. Marmaray ile YHT Aktarma Durakları Gebze Marmaray durağından,

Pendik Marmaray durağından,

Bostancı Marmaray durağından,

Söğütlüçeşme Marmaray durağından,

Bakırköy Marmaray durağından,

Halkalı Marmaray durağından YHT ve hızlı tren aktarması yapılabilir. Marmaray'dan Tramvaya Aktarma Durakları Sirkeci Marmaray durağından T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattına,

Yenikapı Marmaray durağından T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattına aktarma yapılabilir.

Marmaray'dan İdo'ya Aktarma Durakları

Sirkeci Marmaray durağından Sirkeci İdo ile Marmaray durağı arasında 100 m yürüyerek geçiş yapabilirsiniz.

Yenikapı Marmaray durağından MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattı ile İdo'ya geçiş yapabilirsiniz. İSTANBUL MARMARAY DURAKLARI 2023 Halkalı Marmaray, İstanbul Halkalı’dan başlayıp Kocaeli Gebze’de son bulan Ulaşım Ağının ilk Marmaray Durağıdır. Gebze yönüne sonraki istasyon Darıca Durağıdır. İstanbul Marmaray Durakları arasında Gebze’den 43. Durak, Halkalı’dan ise 1. Duraktır. Gebze Marmaray, Kocaeli Gebze’den başlayıp İstanbul Halkalı’da son bulan Ulaşım Ağının 1. Marmaray Durağıdır. Halkalı yönüne sonraki istasyon → Darıca Marmaray’dır. Marmaray Durakları arasında Gebze’den 1. Durak, Halkalı’dan ise 43. Duraktır. Ataköy Marmaray Durağı, İstanbul Bakırköy’e bağlı Ataköy semtinde Bakırköy ve Yeşilyurt İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 36. Durak, Halkalı’dan ise 8. Duraktır. Bakırköy Marmaray, İstanbul Bakırköy’e bağlı Zeytinlik semtinde Yenimahalle ve Ataköy Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca İstasyonlar arasında Gebze’den 35. Durak, Halkalı’dan ise 9. Duraktır. Florya Marmaray, İstanbul Bakırköy’e bağlı Basınköy semtinde Akvaryum ve Küçükçekmece Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 40. Durak, Halkalı’dan ise 4. Duraktır. Yenimahalle Marmaray, İstanbul Bakırköy’e bağlı Kartaltepe mahallesinde Zeytinburnu ve Bakırköy Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 34. Durak, Halkalı’dan ise 10. Duraktır. Yeşilköy Marmaray, İstanbul Bakırköy’e bağlı Yeşilköy mahallesinde Yeşilyurt ve Akvaryum Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 38. Durak, Halkalı’dan ise 6. Duraktır. Yeşilyurt Marmaray, İstanbul Bakırköy’e bağlı Yeşilköy mahallesinde Ataköy ve Yeşilköy Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 37. Durak, Halkalı’dan ise 7. Duraktır. Sirkeci Marmaray, İstanbul Fatih’e bağlı Hocapaşa mahallesinde Üsküdar ve Yenikapı Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 30. Durak, Halkalı’dan ise 14. Duraktır. Yenikapı Marmaray, İstanbul Fatih’e bağlı ilçesi Aksaray mahallesinde Sirkeci ve Kazlıçeşme Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 31. Durak, Halkalı’dan ise 13. Duraktır.

Gebze Marmaray Durakları Çayırova Marmaray, Gebze’ye bağlı İstasyon Mahallesinde Fatih ve Tuzla Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca İstasyonlar arasında Gebze’den 5. Durak, Halkalı’dan ise 39. Duraktır. Darıca Marmaray, Kocaeli’ne bağlı Darıca ilçesi Sırasöğütler mahallesinde Gebze ve Osmangazi İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca Marmaray İstasyonları arasında Gebze’den 2. Durak, Halkalı’dan ise 42. Duraktır. Fatih Marmaray, Kocaeli Gebze’ye bağlı Gebze Teknik Üniversitesi içinde Osmangazi ve Çayırova Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca İstasyonlar arasında ise Gebze’den 4. Durak, Halkalı’dan ise 40. Duraktır. Gebze Marmaray, Kocaeli Gebze’den başlayıp İstanbul Halkalı’da son bulan Ulaşım Ağının 1. Marmaray Durağıdır. Halkalı yönüne sonraki istasyon → Darıca Marmaray’dır. Marmaray İstasyonları arasında Gebze’den 1. Durak, Halkalı’dan ise 43. Duraktır. Osmangazi Marmaray, Kocaeli’ne bağlı Darıca ilçesi Sırasöğütler mahallesinde Darıca ve Fatih Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 3. Durak, Halkalı’dan ise 41. Duraktır. Ayrılık Çeşmesi Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Acıbadem Mahallesinde, Söğütlüçeşme ve Üsküdar Marmaray İstasyonları arasında Gebze’den 28. Durak, Halkalı’dan ise 16. Duraktır. Kadıköy Marmaray Durakları Bostancı Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Bostancı semtinde Küçükyalı ve Suadiye Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 22. Durak, Halkalı’dan ise 22. Duraktır. Erenköy Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Erenköy semtinde Suadiye ve Göztepe Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 24. Durak, Halkalı’dan ise 20. Duraktır. Feneryolu Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Feneryolu semtinde Göztepe ve Söğütlüçeşme Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 26. Durak, Halkalı’dan ise 18. Duraktır. Göztepe Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Göztepe Semtinde Erenköy ve Feneryolu Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 25. Durak, Halkalı’dan ise 19. Duraktır. Söğütlüçeşme Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Zühtüpaşa semtinde, Feneryolu ve Ayrılık Çeşmesi Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 27. Durak, Halkalı’dan ise 17. Duraktır. Suadiye Marmaray, İstanbul Kadıköy’e bağlı Suadiye semtinde Bostancı ve Erenköy Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 23. Durak, Halkalı’dan ise 21. Duraktır. Kartal Marmaray Durakları Atalar Marmaray Durağı, İstanbul Kartal’a bağlı Atalar semtinde Başak ve Cevizli Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca İstasyonlar arasında Gebze’den 16. Durak, Halkalı’dan ise 28. Duraktır. Başak Marmaray, İstanbul Kartal’a bağlı Kordonboyu Mahallesinde Kartal ve Atalar Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 15. Durak, Halkalı’dan ise 29. Duraktır. Kartal Marmaray, İstanbul Kartal’a bağlı mahallesinde Yunus ve Başak Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 14. Durak, Halkalı’dan ise 30. Duraktır. Yunus Marmaray, İstanbul Kartal’a bağlı Yunus mahallesinde Pendik ve Kartal Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 13. Durak, Halkalı’dan ise 31. Duraktır.

Marmaray’ın Durakları Küçükçekmece Marmaray, İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Fatih mahallesinde Florya ve Mustafa Kemal Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 41. Durak, Halkalı’dan ise 3. Duraktır. Mustafa Kemal Marmaray, İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Cumhuriyet mahallesinde Küçükçekmece ile Halkalı Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 42. Durak, Halkalı’dan ise 2. Duraktır. Maltepe Marmaray Durakları Cevizli Marmaray, İstanbul Maltepe’ye bağlı Orhantepe mahallesinde Atalar ve Maltepe Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 17. Durak, Halkalı’dan ise 27. Duraktır. İdealtepe Marmaray, İstanbul Maltepe’ye bağlı İdealtepe mahallesinde Sürreyya plajı ve Küçükyalı Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 20. Durak, Halkalı’dan ise 24. Duraktır. Küçükyalı Marmaray, İstanbul Maltepe’ye bağlı Küçükyalı semtinde İdealtepe ve Bostancı Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 21. Durak, Halkalı’dan ise 23. Duraktır. Maltepe Marmaray, İstanbul Maltepe’ye bağlı Bağlarbaşı mahallesinde Cevizli ve Süreyya plajı Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 18. Durak, Halkalı’dan ise 26. Duraktır. Süreyya Plajı Marmaray, İstanbul Maltepe’ye bağlı Yalı mahallesinde Maltape ve İdealtepe Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 19. Durak, Halkalı’dan ise 25. Duraktır. Pendik Marmaray Durakları Güzelyalı Marmaray, İstanbul Pendik’e bağlı Güzelyalı mahallesinde Aydıntepe ve Tersane Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 9. Durak, Halkalı’dan ise 35. Duraktır. Kaynarca Marmaray, İstanbul Pendik’e bağlı Kaynarca Mahallesinde Tersane ve Pendik Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 11. Durak, Halkalı’dan ise 33. Duraktır. Pendik Marmaray, İstanbul Pendik’e bağlı Yenimahallede Kaynarca ve Yunus İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca Marmaray İstasyonları arasında ise Gebze’den 12. Durak, Halkalı’dan ise 32. Duraktır. Tersane Marmaray, İstanbul Pendik’e bağlı Güzelyalı semtinde Güzelyalı ve Karynarca Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca İstasyonlar arasında Gebze’den 10. Durak, Halkalı’dan ise 34. Duraktır. Tuzla Marmaray Durakları Aydıntepe Marmaray, İstanbul Tuzla’ya bağlı Aydıntepe semtinde İçmeler ve Güzelyalı Marmaray istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca İstasyonlar arasında Gebze’den 8. Durak, Halkalı’dan ise 36. Duraktır. İçmeler Marmaray, İstanbul Tuzla’ya bağlı İçmeler mahallesinde Tuzla ve Aydıntepe Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 7. Durak, Halkalı’dan ise 37. Duraktır. Tuzla Marmaray, İstanbul Tuzla’ya bağlı İstasyon mahallesinde Çayırova ve İçmeler Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca Duraklar arasında ise Gebze’den 6. Durak, Halkalı’dan ise 38. Duraktır. Üsküdar Marmaray Durakları Üsküdar Marmaray, İstanbul Üsküdar’a bağlı Mimarsinan mahallesinde Ayrılık Çeşmesi ve Sirkeci Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 29. Durak, Halkalı’dan ise 15. Duraktır. Zeytinburnu Marmaray Durakları Kazlıçeşme Marmaray, İstanbul Zeytinburnu’na bağlı Kazlıçeşme semtinde Yenikapı ve Zeytinburnu Marmaray İstasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 32. Durak, Halkalı’dan ise 12. Duraktır. Zeytinburnu Marmaray, İstanbul Zeytinburnu’na bağlı Kazlıçeşme mahallesinde Kazlıçeşme ve Yenimahalle istasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca duraklar arasında Gebze’den 33. Durak, Halkalı’dan ise 11. Duraktır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay