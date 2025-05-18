Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
ÖNEMLİ 3 UYARI
Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Ayrıca Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklar yaşanabileceği açıklandı.
Fotoğraflar: AA