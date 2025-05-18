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        Haberler Gündem Hava Durumu Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor! | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:13
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        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        ÖNEMLİ 3 UYARI

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 19°

        Ankara

        Sağanak Yağış 22°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 29°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 34°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 30°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 23°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Ayrıca Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklar yaşanabileceği açıklandı.

        Fotoğraflar: AA

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