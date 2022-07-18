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Marmara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması araştırmaları, 18 Temmuz Pazartesi günü YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. Güzel bir üniversiteye yerleşmek için uzun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, üniversite sınavından aldıkları puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan 3 milyonun üzerindeki öğrenci Marmara Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte, ÖSYM ile Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması hakkında merak edilenler...

18.07.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Marmara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınava katılım sağlayan 3 milyonun üzerindeki öğrenci 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında aldığı puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları sorgulanırken öğrenciler, ÖSYM ile Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralamasını araştırıyor. İşte, 2022 Marmara Üniversitesi taban puanları...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, son 4 yıllın Marmara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ-Ücretli) TYT 60+2
60+2		 62
62		 236,55835
251,81619		 951.756
907.000
Yerel Yönetimler TYT 60+2
60+2		 62
62		 242,83683
261,44353		 878.637
801.000
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 244,18525
259,38290		 862.746
823.000
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 80+2
80+2		 82
82		 249,48795
259,44182		 799.842
823.000
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,73416
263,24719		 808.608
783.000
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) TYT 75+2
50+2		 77
52		 250,52898
267,30402		 787.519
742.000
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ-Ücretli) TYT 50+2
50+2		 52
52		 251,35086
271,98896		 777.943
698.000
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 251,88907
269,31021		 771.505
723.000
Pazarlama TYT 70+2
70+2		 72
72		 255,95700
265,76987		 724.424
757.000
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) TYT 1+0
1+0		 1
—-		 254,39972
 742.258
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,82017
267,59975		 737.527
739.000
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,53769
270,83163		 729.295
708.000
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 266,90938
271,45722		 609.900
703.000
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,11954
273,49577		 689.475
684.000
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70+2
70+2		 72
72		 262,77481
281,20797		 650.945
616.000
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,28495
283,88065		 596.736
594.000
Elektrik (İÖ-Ücretli) TYT 60+2
60+2		 62
62		 270,28850
284,02098		 577.977
593.000
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 273,88048
292,02538		 545.860
531.000
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 274,93582
302,43094		 536.527
459.000
Dış Ticaret TYT 60+2
60+2		 62
62		 277,72693
291,74306		 513.082
533.000
Tıp (İngilizce) SAY 200+5
200+5
190+5
190+5		 205
205
195
195		 4.547
3.980
3.917
4.110		 475,14679
525,55429
512,15922
508,08046
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 276,77740
297,13714		 520.979
495.000
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 11.345
15.700
19.082
22.900		 451,52252
499,97217
469,84356
452,76973
Moda Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 279,76985
297,01957		 496.615
495.000
Diş Protez Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,68307
297,84054		 489.480
490.000
Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 23.203
21.900
19.479
18.800		 428,21912
490,59629
469,04674
462,01135
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 33.180
30.400
30.610
29.900		 413,18731
479,16487
449,36187
438,63737
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.453
32.700
33.089
32.200		 414,22726
476,24066
445,30823
434,15752
Eczacılık SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 37.357
35.000
31.780
29.200		 407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
Bilgisayar Mühendisliği SAY 48+2
48+2
48+2
48+2		 50
50
50
50		 32.672
37.000
40.978
44.300		 413,91222
470,86605
432,94535
412,45398
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,22481
311,07983		 469.717
407.000
Elektronik Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,84810
305,36952		 465.127
441.000
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 50.538
45.100
40.108
37.300		 391,62041
460,89836
434,19756
424,69345
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 5.770
5.050
5.176
4.610		 435,17487
454,85006
450,77683
444,89842
Matematik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 55.068
51.000
53.531
53.700		 386,37827
454,06099
414,81658
397,71525
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 57.386
51.900
57.159
65.600		 383,86118
452,97793
409,96986
380,77423
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56+2
56+2
48+2
48+2		 58
58
50
50		 54.545
53.100
48.956
46.600		 386,94883
451,61857
421,26196
408,82859
Hukuk EA 340+9
340+9
340+9
380+10		 349
349
349
390		 10.097
6.100
7.689
9.470		 395,32255
451,27959
430,27794
415,95347
Mekatronik Mühendisliği SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 57.564
57.100
56.841
55.100		 383,67115
447,04010
410,37982
395,62387
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 7.041
6.130
6.996
6.910		 426,54616
446,59291
437,48770
427,59092
Hukuk (İÖ) EA 320+8
340+9
340+9
360+9		 328
349
349
369		 13.384
7.530
10.565
14.100		 388,16269
445,07617
423,14310
406,46040
Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
53+2
53+2		 58
58
55
55		 65.882
62.000
57.710
51.800		 374,81651
441,40875
409,23835
400,57800
İlahiyat (Arapça) SÖZ 35+1
40+1
40+1
40+1		 36
41
41
41		 2.783
2.760
3.353
3.230		 403,90549
436,52797
434,16257
422,05369
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 287,97104
308,31580		 435.490
423.000
İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 6.967
5.220
4.817
3.950		 383,38850
420,95964
425,99657
417,93819
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 94.193
76.000
61.200
49.700		 348,05099
425,38331
404,53462
403,85675
Kimya Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.143
76.400
83.238
84.100		 366,54389
424,88514
377,84697
358,31638
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 8.944
7.910
5.268
5.950		 377,47648
410,85590
423,96205
409,61845
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 4.214
5.840
6.055
4.980		 394,88591
418,31912
420,93480
413,27649
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 12.180
11.500
12.715
11.200		 401,58757
416,74780
408,55298
402,62259
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 85.332
84.100
88.517
88.700		 355,84872
416,34721
372,08966
353,31589
Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,35789
312,26628		 412.453
400.000
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 12.297
12.800
13.995
13.200		 401,13114
411,16140
403,29576
392,57760
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 12.044
10.100
10.910
12.300		 370,01744
404,81679
407,36997
392,92907
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 10.858
11.400
11.194
10.900		 372,71230
401,93182
406,82186
395,80829
İlahiyat SÖZ 255+7
280+7
280+7
300+8		 262
287
287
308		 13.881
10.300
12.013
10.000		 366,43749
404,32164
405,13216
397,93806
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 94.183
96.900
106.704
106.000		 348,06043
402,89076
354,27597
336,09405
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 141.562
97.500
77.572
58.000		 312,80867
402,22002
384,32268
391,35524
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) EA 40+1
40+1

 41
41

 15.943
36.700

 383,51502
399,58168
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5+0


 5


 3.663


 398,01180
—-
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 62.699
39.400
49.782
48.500		 340,03865
397,61705
378,34931
366,80636
İşletme (İngilizce) EA 140+4
95+3
95+3
95+3		 144
98
98
98		 48.624
40.300
51.669
56.300		 349,62574
397,00937
377,00570
360,58568
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 105.910
103.000
113.725
106.000		 338,29088
396,12558
347,98654
336,04412
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 68.986
47.400
53.505
54.800		 336,24884
392,11493
375,69491
361,66905
Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 24.330
17.800
20.917
27.100		 351,13469
390,31676
391,62171
372,87507
İlahiyat (İÖ) SÖZ 60+2
70+2
80+2
80+2		 62
72
82
82		 23.696
18.200
22.856
18.900		 351,92971
389,59292
389,23709
382,50574
Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 26.728
22.900
22.570
18.000		 348,44309
383,10199
389,59215
383,74171
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 19.134
18.800
18.399
18.400		 376,57375
388,53398
386,00458
369,49095
Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 23.809
19.800
23.924
30.500		 351,79527
387,26088
388,03560
369,60918
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,32527
319,85766		 387.159
360.000
Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 111.339
112.000
116.950
125.000		 333,92373
387,50014
345,19617
321,37525
Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 295,44496
318,24434		 386.402
368.000
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 33.403
28.900
25.763
33.800		 341,84800
376,17049
386,03547
366,80905
İktisat (İngilizce) EA 70+2
70+2
70+2
75+2		 72
72
72
77		 65.764
60.800
73.919
76.000		 338,15780
384,14903
362,32041
347,06410
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 123.094
116.000
119.829
95.300		 325,18106
383,98102
342,84659
346,55653
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 52.032
34.800
28.390
27.800		 327,92834
370,41043
383,42567
372,21801
İç Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.163
119.000
103.347
90.400		 320,26415
381,08364
357,28037
351,58063
Sınıf Öğretmenliği EA 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 70.634
68.800
78.289
84.000		 335,28453
379,64919
359,78197
342,34692
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) EA 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 38.794
73.800
113.096
123.000		 357,34837
377,04624
341,69469
323,04348
Matematik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 127.589
127.000
135.522
132.000		 321,99480
374,15096
330,96295
315,91859
Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.066
38.500
39.730
50.500		 332,56659
367,21065
373,76312
354,67958
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12+1
12+1
12+1
12+1		 13
13
13
13		 118.874
132.000
133.884
122.000		 328,23834
370,01577
332,15238
323,64647
İşletme (Almanca) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 73.239
89.100
106.774
118.000		 333,75604
369,43163
344,71958
325,15368
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 43.191
37.500
46.009
60.700		 333,92666
367,96732
369,35568
348,83764
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 50.068
49.100
51.580
59.700		 329,17199
359,31010
365,84876
349,36545
Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0


 1


 75.927


 364,76739
—-
Gazetecilik SÖZ 105+3
105+3
105+3
105+3		 108
108
108
108		 68.650
55.400
55.578
65.800		 318,53448
355,25175
363,49496
346,24265
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 149.317
107.000
90.329
88.900		 300,72776
360,79645
353,09239
339,60326
Adalet TYT 70+2
70+2		 72
72		 299,95363
321,85602		 359.724
350.000
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60+2
60+2
70+2
80+2		 62
62
72
82		 123.906
114.000
116.488
134.000		 310,08634
357,56348
340,14679
318,45687
Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 164.037
148.000
153.404
142.000		 299,72389
357,28542
319,23579
309,62730
Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 80.977
66.800
67.313
67.700		 312,75852
348,62668
357,10095
345,29262
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 160.055
150.000
175.570
175.000		 301,92066
356,30973
306,69035
290,53731
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
12+1
12+1		 15
15
13
13		 140.781
154.000
150.818
126.000		 313,27183
353,17448
320,80512
320,64041
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
13+1
13+1		 15
15
14
14		 165.622
155.000
167.608
155.000		 298,85940
352,31207
310,93161
301,38651
Uluslararası İlişkiler EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 152.501
128.000
112.758
100.000		 299,63154
351,76554
341,84851
333,62866
Sosyoloji (İngilizce) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 151.695
133.000
121.256
116.000		 299,88971
349,68800
338,03417
325,95983
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 25+0


 25


 25.975


 349,31507
—-
Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 88.081
71.800
84.494
121.000		 309,69056
346,04025
349,21685
324,52282
Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 175.543
173.000
182.640
185.000		 293,73732
340,69551
303,07395
285,96456
İşletme EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 165.055
165.000
171.452
190.000		 295,54851
337,24580
318,77515
299,26540
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 155.915
178.000
166.361
150.000		 304,29003
337,21709
311,63472
304,41817
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10+0


 10


 41.597


 335,11691
—-
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10+1
6+1
6+1
 11
7
7
 282.286
188.000
281.164
 252,78443
331,37343
265,83937
Maliye EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 219.475
189.000
183.692
185.000		 280,46177
328,67363
314,73448
300,54044
Kimya Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 200.350
195.000
225.774
229.000		 282,07333
327,58494
284,34022
268,20287
İktisat EA 140+4
140+4
150+4
160+4		 144
144
154
164		 198.070
193.000
193.728
201.000		 285,94887
327,54377
311,63731
295,98874
Kimya SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 190.700
201.000
228.376
239.000		 286,35983
324,22470
283,38190
264,70427
Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 168.785
210.000
194.898
209.000		 294,37147
322,07170
311,27762
293,96696
Fizik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 223.279
213.000
247.536
258.000		 272,58931
318,27781
276,48821
258,90812
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 226.155
219.000
226.017
212.000		 271,45959
315,43751
284,25890
274,39371
İstatistik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 174.143
222.000
251.799
283.000		 294,44548
314,01227
275,03808
252,05962
Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 299.167
254.000
242.139
236.000		 263,53693
309,34811
298,26629
287,17100
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
48		 252.047
234.000
280.213
Dolmadı		 262,18176
308,26318
266,12421
Dolmadı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 278.493
259.000
253.506
262.000		 267,49510
308,09100
295,51947
281,14961
Ekonometri EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 300.465
280.000
278.510
287.000		 263,28158
302,62481
289,78061
275,97596
Biyoloji SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 240.976
250.000
254.805
259.000		 265,95826
301,74516
274,03526
258,63110
Bankacılık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 297.751
291.000
280.877
312.000		 263,80302
300,09227
289,27191
271,14286
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100+3
90+3		 103
93		 318,58939
333,77086		 268.239
297.000
Fizik SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 269.357
284.000
304.088
325.000		 256,66297
288,51978
259,51451
242,45154
Sigortacılık (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 384.565
348.000
356.548
417.000		 249,47274
287,45085
274,54268
254,20282
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 394.626
350.000
368.539
439.000		 247,99403
287,17660
272,48136
251,20596
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 268.087
294.000
274.781
260.000		 257,06151
285,00091
267,74020
258,43055
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 446.734
376.000
374.833
438.000		 240,88037
282,06118
271,43853
251,38840
Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 316,13789
343,03154		 278.947
261.000
Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 352.179
329.000
325.033
352.000		 234,85760
273,81565
254,23252
236,84863
Bilgisayar Programcılığı (İÖ-Ücretli) TYT 60+2
60+2		 62
62		 320,70271
341,38192		 259.338
267.000
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 457.260
459.000
491.297
594.000		 239,53212
267,56458
254,62303
233,65601
Felsefe (İngilizce) EA 40+1


 41


 294.719


 264,37577
—-
İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 321,46317
350,03302		 256.421
237.000
Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50+2
50+2
50+2
60+2		 34
52
52
62		 Dolmadı
62.000
64.781
57.000		 Dolmadı
252,72769
246,49821
242,34039
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
-		 Dolmadı
689.000
617.947
Dolmadı		 Dolmadı
237,46561
240,11045
Dolmadı
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
40+1
40+1
40+1		 24
41
30
41		 Dolmadı
75.800
Dolmadı
59.200		 Dolmadı
217,50672
Dolmadı
237,08283
Basım Teknolojileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 20
41
35
24		 Dolmadı
497.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
236,41968
Dolmadı
Dolmadı
Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 336,81123
367,73353		 201.533
185.000
Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) SAY 2+0
2+0
1+0
1+0
1

-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) TYT 2+0
3+0		 -
—-		 Dolmadı
Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1+0
 -
 Dolmadı

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