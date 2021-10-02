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Marmara Denizinde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Yalova'nın Altınova ilçesi kıyılarında araştırma gerçekleştiren ekipler, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3,5 metre derinliğinde kargosunu mimari blokların oluşturduğu yeni bir batık keşfetti

02.10.2021 - 15:23 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Altınova Belediyesi desteğiyle 2018'den itibaren yürütülen Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması Projesi kapsamında çalışma yürüten ekipler, ilçe açıklarında gemi batığı tespit etti.

  • AA'nın haberine göre Yalova, Harran, Kastamonu, Yıldız Teknik ve Sinop üniversitelerinin desteğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz'ün bilimsel danışmanlığında sürdürülen Limnae/Civetot Sualtı Kazı çalışmalarında kazı alanının tarihinin milattan sonra 4. yüzyıla dayandığını gösteren buluntulara ulaştı.

     

  • Ekibiyle çalışmaların bu yılki bölümünü sonlandıran Gündüz, proje kapsamında çalışmaların Altınova kıyı şeridinde gerçekleştirildiğini söyledi. Geçen 4 yıllık süreçte beklemedikleri sürprizlerle karşılaştıklarını belirten Gündüz, şöyle devam etti:

     

  • "Aslında 2018 yılında ilk kez burada başlamamızın sebepleri arasında hem Helenopolis Antik Kenti’nin hem de Kibotos Manastırı veya kalesi olarak bilinen alanın bu bölgede olduğunun bilinmesiydi. Ayrıca eski haritalardan Limnae Antik Kenti'nin de yine Altınova ilçe sınırları içerisinde olduğunu biliyorduk. Yaptığımız su altı araştırmalarıyla bu kentlerin Marmara Denizi ile olan bağlantılarını ve olası günümüze kalmış kültür varlıklarını su altında tespit etmeyi amaçladık."

     

  • "BATIĞIN YÜKÜNDE MİMARİ TAŞ BLOKLAR TESPİT ETTİK"

    Gündüz, Altınova'nın su altı kültür zenginliklerinin kendilerini her geçen yıl biraz daha heyecanlandırdığını dile getirerek, "Yeni bulduğumuz batığın yükünde mimari taş bloklar tespit ettik. Bu taşın önemi ise Karamürsel ve Altınova sırtlarında halen çıkartılan od taşı olmasıdır. Özellikle batığın bulunduğu konum itibarıyla Altınova kıyı şeridinde yaşanan kıyı değişimlerinin anlaşılmasında da bize önemli bilgiler vereceğini düşünüyorum. Çalışmalar daha çok yeni. Üzerine çalışmamız gerekiyor. Kütüphane çalışmalarından sonra bunu Altınova-1 batığı olarak bilim dünyasına kazandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

     

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