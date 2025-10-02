Marmara 5 büyüklüğünde depremle sallandı! 2 Ekim 2025 Perşembe Marmara Denizi depremi ne zaman, saat kaçta oldu, ne kadar sürdü?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi. Konu hakkında açıklama yapan AFAD, "Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." İşte, 2 Ekim 2025 Marmara Denizi depremine dair tüm detaylar...
- 1
2 Ekim 2025 Perşembe bugün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Saat 14.55'te, 5 büyüklüğünde kaydedilen deprem İstanbul'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası İstanbul Valiliği ve AFAD peş peşe açıklamalarda bulundu. Öte yandan, AFAD artçı depremlerin sürdüğünü açıkladı.
- 2
2 EKİM 2025 PERŞEMBE MARMARA DENİZİ DEPREMİ SAAT KAÇTA, NEREDE OLDU?
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
- 3
DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
14.55'te meydana gelen Marmara Denizi depremi ortalama 15 saniye sürdü.
-
- 4
ARTÇILAR SÜRÜYOR!
Marmara Denizinde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler başladı. İşte, AFAD'a göre 2 ve üzeri artçı depremler listesi;
2025-10-02 15:38:21 7.06 km derinliğinde 2.3 Marmara Denizi - [18.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:23:20 7.11 km derinliğinde 2.1 Marmara Denizi - [21.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:21:46 7.1 km derinliğinde 2.4 Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:14:02 7.0 km derinliğinde 2.0 Marmara Denizi - [16.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:11:32 7.0 km derinliğinde 2.9 Marmara Denizi - [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:07:33 7.0 km derinliğinde 2.4 Marmara Denizi - [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:03:14 7.0 km derinliğindeL 2.3 Marmara Denizi - [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 15:02:45 6.21 km derinliğindeL 2.2 Marmara Denizi - [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-02 14:58:30 6.73 km derinliğinde 3.8 Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
- 5
İSTANBUL'DA 4 BİNA HASAR ALDI
Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını, hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.
Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.
- 6
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD, Marmara Denizi depremi sonrası açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
-
- 7
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."