BUGÜN VE AREFE GÜNÜ A101,ŞOK VE BİM AÇIK MI?

A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Yarın 27 Haziran Salı günü A101, ŞOK ve BİM marketin açık olması bekleniyor. A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.” ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.