Marketçi mülk sahibini öldürdü!
Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da bir market işletmecisi kira anlaşmazlığı yaşadığı mülk sahibinin canına kıydı. Sonra da ölüm listesi hazırlayıp husumetli olduğu herkesin peşine düştü. 3 farklı adresi kurşunladı.
Giriş: 21.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:13
Olay, Sakarya'da meydana geldi.
Sakarya'da bir market işletmecisi kira anlaşmazlığı yaşadığı mülk sahibinin canına kıydı.
Sonra da ölüm listesi hazırlayıp husumetli olduğu herkesin peşine düştü.
3 farklı adresi kurşunladı.
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