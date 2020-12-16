Hafta sonu ve hafta içi belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağının olması ile birlikte marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde temel ihtiyaçlar karşılanabilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte market ve bakkalların çalışma saatleri belli oldu. Peki Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.