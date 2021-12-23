MARKET FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Market ürünlerinin etiket fiyatlarının hızla yükselmesinin ne zaman duracağı ya da market fiyatlarına ne zaman indirim geleceği konusuyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları Ocak ayında yayınlanacak.