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Market fiyatları düştü mü? Market fiyatları ne zaman düşecek?

Market fiyatları düştü mü, düşecek mi? Market fiyatları ne zaman düşecek?

Döviz fiyatlarındaki hızlı düşüş vatandaşlar arasında market fiyatları düşecek mi sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni ekonomi programının etkisiyle 18 lirayı aşan dolar kuru 12 liralara, 20 lirayı aşan Euro kuru 15 liralara gerilemişti. Peki, döviz kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle market fiyatları düştü mü? Market fiyatları ne zaman düşecek?

23.12.2021 - 11:00 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık Pazartesi akşamı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat programının duyurusunu yaptı. Vatandaşın birikimini döviz endeksli mevduat hesabında değerlendirmesinin önünü açmayı hedefleyen yeni programın ardından Dolar ve Euro kurları düşmeye başladı. Döviz kurundaki hızlı düşüşü, akaryakıt fiyatlarına gelmesi planlanan zammın durdurulması izledi. Son aylarda Merkez Bankası faiz kararının faiz indirimi kararıyla hızla yükselen dolar  kuru market fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştu. Vatandaşlar market fiyatları düştü mü düşecek mi sorularının cevabını merak ediyor. İşte market fiyatlarıyla ilgili merak edilenler... 

  • MARKET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

    AA muhabiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.

  • Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.

  • MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Kardelen Market İşletme Sahibi Serkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi.

  • İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.

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