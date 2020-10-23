Markar Esayan kimdir?

Markar Esayan 1969 yılında Ermeni bir baba ve Çerkes bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. 1997 yılında gazeteciliğe başlayan Esayan 26 Eylül 2020 yılına kadar da görevini sürdürdü. Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan 16 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. İşte Markar Esayan biyografisi...

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Babası Hristiyan Ermeni, annesi Müslüman Çerkes olan Markar Esayan 4 Şubat 1969'da İstanbul'da doğdu. İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalında Hilal Kaplan ve Bekir Berat Özipek ile hazırladıkları "Gayriresmî" isimli tartışma programı, 2011 Yılı Medya Etik Ödülü'nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Ardından, kısa süreli olarak Akşam ve Star gazetelerinde ve serbestiyet.com sitesinde de yazıları yayınlandı. 21 Ağustos 2013 tarihinden 7 Mart 2016 tarihine kadar Yeni Şafak gazetesinde ve son olarak 10 Mart 2016 tarihinden 26 Eylül 2020 tarihine kadar ise Akşam gazetesinde köşe yazıları yayınlandı.

TBMM XXV, XXVI ve XXVII. Dönem İstanbul AK Parti milletvekili olup 2018 yılında TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır.

Yeni Şafak gazetesinde 6 Temmuz 2015'te yayınlanan bir röportajda Markar Esayan şöyle demiştir: "Herkesin bir alt kimliği var. Ben Hıristiyan bir Ermeniyim. Üst kimliğimiz ise Türkiyeliliktir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Vatanımı, komşularımı çok seviyorum. İyi ki bu ülkede doğmuşum, iyi ki Türkiyeliyim."

MARKAR ESAYAN ESERLERİ

Markar Esayan'ın ilk romanı Şimdinin Dar Odası 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü’nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı Karşılaşma 2007'de okuyucularla buluştu. Jerusalem adlı üçüncü romanı ise 2011 yılında yayınlandı.

Markar Esayan'ın romanları dışında yayınlanmış iki inceleme kitabı da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan ve çeşitli deneme ve makalelerini içeren İyi Şeyler 2011'de yayınlanmıştır. Cemil Ertem ile birlikte kaleme aldığı ve 2013'te yayınlanan Dünyayı Durduran 60 Gün: Meydan, Darbe, Demokrasi adlı inceleme kitabında Gezi Parkı olayları çeşitli yönleriyle geniş bir tarihsel ve coğrafi çerçeve içinde değerlendirilmektedir.

MARKAR ESAYAN ÖLÜMÜ

16 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından hayatını kaybettiğini duyurdu. Feriköy Ermeni Kilisesi Morgu'na kaldırılan Markar Esayan 22 Ekim 2020 günü Kumkapı Aziz Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki dini tören ve devlet töreni ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze töreninde konuşma yapan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve beraberindeki devlet erkanına teşekkür ederek "Böyle bir katılım Türkiye Ermenileri tarihinde bir ilk olma vasfını taşıyor" dedi. Devamla, Patrik Maşalyan Karabağ Savaşı'na da değinerek şunları söyledi: "Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Savaşlar ve çatışmalar yüzlerce yıl dostluk içinde yaşama tecrübesi olan komşu halklar için ayrıntılardır. Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır."