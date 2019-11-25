25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
4.3 milyar dolarlık serveti bulunan ünlü ABD'li yatırımcı Mark Cuban 'democracy.com' alan adını satın aldı. Cuban'ın tam ödediği fiyat açıklanmazken, alan adının açık artırma usulü satıldığı ve açık artırmanın 300 bin dolardan başladığı bildirildi.
Cuban konuyla ilgili The Times'a yaptığı açıklamada "Kimse bu isimle çılgın bir şeyler yapmasın diye satın aldım. Bir e-mail geldi, kendilerine ne kadar ödeyebileceğimi söyledim ve kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Diğer bir deyişle yüksek getirili yatırımlarıyla tanınan Cuban bu seferki alımında kâr amacı gütmedi. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördü.
Mark Cuban'dan önce sitenin sahibi Talmage Cooley isimli bir girişimciydi. Cooley democracy.com'u politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bunların destekçilerini bir araya getiren bir platform olarak tasarlamıştı. Ancak bu sene başında söz konusu platform maddi zorluklar sebebiyle kapandı ve böylece Cooley alan adını satışa çıkarmaya karar verdi.
'RUSLARIN ALMADIĞINA MEMNUNUM'
Cuban'a yolladığı mailde democracy.com isminin iyi bir amaç için kullanılması gerektiğini belirten Talmage Cooley satış sonrası yaptığı açıklamada "Demokrasi karşıtı bir Rus kuruluş yerine ABD'den birinin siteyi almış olmasından memnunum" dedi.
Mark Cuban 90'lardan bu yana yatırımları ve zenginliğiyle gündeme gelse de son yıllarda politik olaylara da el atmaya başladı. 2016 yılında ABD Başkanlık Seçimlerinde Donald Trump'a karşı Demokrat Aday Hillary Clinton'u desteklediğini açıklamıştı. Cuban, 2020 seçimlerinde aday olmak istediğini açıklasa da ailesinin rızasını alamayınca bu kararından vazgeçti.
Bugün itibarıyla democracy.com'a girildiğinde halen açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions'ın sitesine yönlendiriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!