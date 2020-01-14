Marius Popescu’ya NN Group'ta yeni görev

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NN Hayat ve Emeklilik’de Genel Müdür görevini yürüten Marius Popescu, 1 Şubat 2020 itibarıyla NN Group Performans ve Analitik biriminin liderliğini üstleniyor. NN Hayat ve Emeklilik’in yeni lideri açıklanana kadar, şu anda Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Didem Özsoy Dirican, yasal izinleri takiben geçici olarak Genel Müdür Vekili olarak görev yapacak. Marius Popescu, NN Group ailesine 2005 yılında katıldı. Katıldığı günden bu yana, NN Investment Partners Romanya Genel Müdürlüğü, NN Pensions Genel Müdürlüğü ve NN Romanya Genel Müdürlüğü dâhil olmak üzere, üst düzey yönetici rolleri üstlendi. 2017 yılında NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü olarak atandı. Marius Popescu, görevi süresince NN Hayat ve Emeklilik’in ticari faaliyetlerinin ve finansal sonuçlarının güçlenmesinde önemli rol oynadı.
UZUN VADELİ STRATEJİLER UYGULADI
CEO International ve NN Group Yönetim Kurulu Üyesi Fabian Rupprecht yaptığı açıklamada : "Marius Popescu’ya NN Hayat ve Emeklilik’e olan değerli katkıları için teşekkür eder, NN Group’taki yeni görevi için tebrik ederim. Marius, NN Hayat ve Emeklilik’teki üç senelik görevi süresinde, istikrarlı olarak uzun vadeli stratejiler uygulayıp, büyüme ve maliyet yönetimi sağlarken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası koluna giriş yaparak şirketin ticari faaliyetlerini güçlendirdi" dedi.
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