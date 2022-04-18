Mariupol'de son durum ne?

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de durumun 'son derece zor ılduğunu ancak şehrin Rus kuvvetleri tarafından tamamen kontrol altına alınmadığını söyledi.

Ukrayna savunma bakanlığı Pazartesi günü söyledi.

Basın toplantısında konuşan sözcü Oleksandr Motuzyanyk, Rus askeri uçakları tarafından yapılan bombalamaların %50'nin üzerinde bir oranda arttığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda çatışmalarını şiddetlendirdiği belirterek "Rus ordusu Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak Mariupol şehrine füze ve bomba saldırılarını sürdürüyor. Harkov şehri kuşatılmaya çalışılıyor" demişti.

Rus birliklerine ait bazı araçların üzerindeki "Z" işaretinin yerini Ukrayna bayrağı aldığı, bunun provokasyon amacıyla kullanılabileceği olasılığı üzerinde durulduğu kaydedilmişti.