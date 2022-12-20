Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Bulgaristan'ın Maritza ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), İlaria Vagni (İtalya)

Maritza: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Hristoskova, (Pashkuleva, Drumena, Guncheva, Kolarova, Millchevich)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli (Aybüke Özel)

Setler: 20-25, 11-25, 19-25

Süre: 65 dakika (23, 18, 22)