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Maritza-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgarsitan ekibi Maritza'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Giriş: 20.12.2022 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
Maritza-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Bulgaristan'ın Maritza ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), İlaria Vagni (İtalya)

Maritza: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Hristoskova, (Pashkuleva, Drumena, Guncheva, Kolarova, Millchevich)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli (Aybüke Özel)

Setler: 20-25, 11-25, 19-25

Süre: 65 dakika (23, 18, 22)

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