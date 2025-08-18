Habertürk
    
      
        
        Haberler Magazin Mario Frangoulis'in Bodrum'da çay keyfi - Magazin haberleri

        Mario Frangoulis'in Bodrum'da çay keyfi

        Zimbabve'de dünyaya gelen Yunan tenor Mario Frangoulis, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Tekne tatil yapan Frangoulis, gün boyunca Türk çayı içip arkadaşlarıyla sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:12 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:12
        Dünyaca ünlü tenorun çay keyfi
        Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Türkiye, bu kez dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis'i ağırladı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mario Frangoulis, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

        Lüks bir teknede görüntülenen Mario Frangoulis, gün boyunca Türk çayı içip arkadaşlarıyla sohbet etti.

        Mario Frangoulis'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Mario Frangoulis
        #BODRUM

