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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mario Branco, PFDK'ya sevk edildi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, PFDK'ya sevk edildi

        Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 22:09 Güncelleme: 13.02.2024 - 22:09
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        Mario Branco, PFDK'ya sevk edildi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş'ı çeşitli gerekçelerle disipline verdi.

        Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakaret, tehdit, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra yönetici Metin Korkmaz da PFDK'ye sevkine karar verilen isimlerden oldu.

        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun da tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü görevlilerinden Mario Branco da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

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