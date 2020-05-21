Mario Balotelli için yine Türkiye iddiası...

Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen Balotelli'nin kulüpten ayrılmak isteği belirtildi. İtalyan yıldızın ligin son sırasında yer alan Brescia'dan ayrılıp rekabetçi bir kulüpte forma giymek istediği kaydedildi.

Sık sık adı Türk kulüpleriyle anılan Balotelli için menajer Mina Raiola'nın Galatasaray ve Brezilya'dan Vasco da Gama ile görüştüğü ifade edildi.

Brescia ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29'luk yıldız, bu sezon 19 maçta 5 gol attı.