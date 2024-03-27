Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satılığa çıkarılıyor

MEZARA 500 BİN DOLAR

Müzayedenin en ilginç ve en 'korkunç' parçası, mezarlık alanı olabilir. Açık artırmada Marilyn Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solunun, 200 bin ila 400 bin dolar arasında, hatta 500 bin dolara kadar satılabileceği tahmin ediliyor.

Müzayedede Marilyn Monroe'nun pek çok kıyafeti de yer alıyor. 1955'te Yaz Bekarı (The Seven Year Itch) filminin setinde giydiği siyah elbisenin 200 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.