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        Haberler Dünyadan Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satılığa çıkarılıyor

        Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satılığa çıkarılıyor

        20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biri olan Marilyn Monroe'nun ölümünden 62 yıl sonra takma kirpikleri ve kullanılmış ruju dahil pek çok özel eşyasıyla mezarının yanındaki boş yer de müzayedeye çıkarılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:07
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        • 1

          Gelecek hafta Hollywood'da düzenlenecek bir açık artırmada, sinemanın ikonik yıldızı Marilyn Monroe'nun kıyafetlerinin yanı sıra takma kirpikleri ve kullanılmış ruju da dahil özel eşyaları satılacak.

          Ölümünden yaklaşık 62 yıl sonra Marilyn Monroe'nun, çoğu son derece mahrem olan pek çok eşyası, hayranlarına ulaşmak üzere müzayedeye çıkarılacak.

        • 2

          MEZARA 500 BİN DOLAR

          Müzayedenin en ilginç ve en 'korkunç' parçası, mezarlık alanı olabilir. Açık artırmada Marilyn Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solunun, 200 bin ila 400 bin dolar arasında, hatta 500 bin dolara kadar satılabileceği tahmin ediliyor.

          Müzayedede Marilyn Monroe'nun pek çok kıyafeti de yer alıyor. 1955'te Yaz Bekarı (The Seven Year Itch) filminin setinde giydiği siyah elbisenin 200 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

        • 3

          Açık artırmada Marilyn Monroe'nun 1960'ta 'The Misfits' filminin basın toplantısında giydiği ipek elbisenin 40 bin ila 60 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin edilirken, ünlü yıldızın 1960'ta Richard Avedon'ın objektifine poz verirken giydiği çiçekli elbisenin de 20 bin ila 30 arasında satılabileceği düşünülüyor.

        • 4

          9 BİN DOLARA KULLANILMIŞ RUJ

          Marilyn Monroe'nun takma kirpiklerinin bulunduğu kutu 2 bin ila 3 bin arasında satılmayı beklerken, pembe rujunun da 7 bin ila 9 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

          Marilyn Monroe'ya ait makbuzlar, özel belgeler ve fotoğraflar da müzayedeye çıkarılırken, en sıradan belgelerin bile büyük meblağlara satılabileceği düşünülüyor.

        • 5

          BUGÜNKÜ DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

          Kim Kardashian'ın 2022'de Met Gala için tartışmalı bir şekilde ödünç aldığı ve fermuar kısmını patlattığı için eleştirildiği Marilyn Monroe'nun "Doğum Günün Kutlu Olsun Bay Başkan" şarkısını söylerken giydiği elbisesinin bugün açık artırmaya çıkması durumunda yaklaşık 10 milyon dolar getireceğini iddia ediyor.

          Oysa elbise 2016'da 4.81 milyon dolara satılmıştı. Bugün beklenen rakam, onu dünyanın en pahalı elbisesi yapıyor. Kim kardashian'a ödünç verilen elbise, Amerikan eğlence şirketi Ripley's Believe It or Not tarafından satın alınmıştı. Elbise şu anda Orlando'da sergileniyor.

        • 6

          "EŞYALARI GERÇEK BİR İNSAN OLDUĞUNU HATIRLATIYOR"

          Müzayede evinin sahibi, "Marilyn Monroe trajik bir şekilde öldü ve yaşlı bir kadın olamadı, bu yüzden bu canlı sarışın bomba etkisi hala zihinlerimizde canlı" derken; tarihçi ve Monroe koleksiyoncusu Scott Fortner, "Marilyn hala inanılmaz bir enerjiye ve çekiciliğe sahip. Popüler kültürde öyle bir konuma ulaştı ki neredeyse gerçek gibi görünmüyor, bu yüzden onun gerçek bir insan olduğunu bize hatırlatan kıyafet ve makyaj ürünü gibi eşyaları görmek güzel" ifadesini kullandı.

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