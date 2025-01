Oyunculuk kariyerine de yönelen Faithfull, I'll Never Forget What's'is Name, The Girl on a Motorcycle ve Hamlet gibi filmlerde başrolde yer aldı. Ancak 1970'lerde anoreksiya ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Geçirdiği şiddetli larenjit sonrası sesi kalıcı olarak değişse de, 1979'da Broken English albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı