MARIANA ÇUKURU NEREDE?

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu’nun batısında, Filipinler ile Japonya arasında yer alır. Dünya okyanuslarının en derin noktası olarak bilinen bu çukur, deniz seviyesinin tam 10.984 metre altına kadar iner. Yani Everest Dağı ters çevrilip içine yerleştirilse bile zirvesi hâlâ suyun altında kalır. Çukur, adını yakınlarındaki Mariana Adaları’ndan alır ve yaklaşık 2.550 kilometre uzunluğunda, 70 kilometre genişliğindedir. Mariana Çukuru, doğanın sessiz ama devasa bir mühendislik harikası gibidir. Okyanus tabanında yer alan tektonik levhaların çarpışması sonucu milyonlarca yıl önce oluşmuştur. Burada Pasifik Levhası, Mariana Levhası’nın altına doğru dalarak gezegenin en derin noktalarından birini yaratmıştır.

MARIANA ÇUKURU HANGİ ŞEHİRDE?

Mariana Çukuru, doğrudan herhangi bir şehre veya kara parçasına bağlı değildir. En yakın yerleşim alanı, ABD’ye bağlı Guam Adası’dır. Guam, Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan küçük ama stratejik bir adadır ve Mariana Çukuru’nun kuzeybatısına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktadır. Bölgeye en yakın diğer kara parçaları ise Mariana Adaları zinciridir. Guam, bilim insanlarının ve deniz araştırmacılarının çukura en çok ulaştığı üs konumundadır. Buradan kalkan özel araştırma gemileri, denizaltı araçlarıyla derin dalışlar yapar. Ancak bu bölgeye turistik veya sivil amaçlı doğrudan ulaşım yoktur. Çevredeki adalar, bilimsel araştırmalar için birer geçiş noktası görevi görür.

MARIANA ÇUKURU HANGİ ÜLKEDE? Mariana Çukuru, uluslararası sular üzerinde yer almasına rağmen, en yakın kara parçası ABD'nin Guam Adası olduğu için yönetimsel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz yetki alanı içinde kabul edilir. Bölge, ABD'nin Pasifik bölgesi topraklarının bir parçası olarak tanımlanır. Ancak çukurun tamamı, uluslararası deniz hukukuna göre tüm insanlığın ortak bilimsel mirası olarak kabul edilir. MARIANA ÇUKURUNA NASIL GİDİLİR? Mariana Çukuru'na doğrudan gitmek mümkün değildir; çünkü bölgeye yalnızca özel araştırma izinleriyle ulaşılabilir. Ancak çukura en yakın nokta olan Guam Adası'na ulaşmak mümkündür. Türkiye'den doğrudan uçuş bulunmamakla birlikte, Tokyo, Seul veya Manila üzerinden aktarmalı uçuşlarla Guam'a gidilebilir. Guam, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir ada olduğundan, ABD vizesi gereklidir. Guam'a ulaşan araştırmacılar, buradan özel donanımlı gemilerle Mariana Çukuru'nun açıklarına giderler. Bu tür yolculuklar genellikle bilimsel keşif seferleri veya belgesel çekimleri için yapılır. Örneğin 2012 yılında ünlü yönetmen James Cameron, "Deepsea Challenger" adlı denizaltısıyla çukurun dibine tek başına inmeyi başaran ilk kişi olmuştur. Bu iniş, deniz biliminde çığır açan bir keşif olarak kabul edilir.

MARIANA ÇUKURUNDA NELER YAPILIR? Mariana Çukuru, sıradan bir turistik destinasyon değil, bilimsel merakın sınır noktasıdır. Bölgeye yapılan her dalış, okyanus bilimi açısından yeni bir sayfa açar. Bu çukur, yaşamın ekstrem koşullarda bile var olabileceğini kanıtlayan mikroorganizmalar ve canlı türleriyle büyük bir öneme sahiptir. Bilim insanları, burada 1000 atmosfer basıncına dayanabilen bakteriler ve hiç ışık görmeden yaşayan canlılar keşfetmiştir. Ayrıca çukurun derinliklerinde, Dünya’nın iç dinamiklerini anlamaya yardımcı olan jeolojik süreçler gözlemlenir.