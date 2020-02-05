Robbie, Pitt adına yaptığı konuşmada, “Bu ödülü Harry olarak adlandıracağını söylüyor, çünkü ödülü ABD’ye götüreceği için çok heyecanlı. Bunlar onun sözleri, benim değil” ifadesini kullanmıştı.



Kameraların gösterdiği Cambridge Dükü ve Düşesi, Robbie’nin sözlerine gülerek karşılık vermişti.