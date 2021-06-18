"Bir Zamanlar Hollywood'da" 2019'da vizyona girmişti ve Robbie, "Sharon Tate"i oynamıştı. Film aralarında "En İyi Film", Tarantino için "En İyi Yönetmen", Leonardo DiCaprio için "En İyi Erkek Oyuncu" ve Brad Pitt için "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerinin de olduğu 10 farklı Oscar'a aday gösterilmişti.

Quentin Tarantino'nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği film, 161 dakika sürüyor.